中華電信5I SDGs 關懷弱勢接軌數位─整合內外部資源 透過與學校合作 各式公益志工 回饋社會

2018-12-28

〔記者吳佩樺／台北報導〕國內電信龍頭中華電信善盡企業社會責任，今年以「5I SDGs」為核心推動，成功落實積極行動協助弱勢族群，有效「縮短數位落差，創造數位機會」。

中華電信從台灣迎向國際，呼應聯合國「SDGs」提出「5I SDGs」，涵蓋「I學習、I幫盲、I分享、I環保、I程式」，結合內部企業志工以及外部專業機構資源，支持弱勢接軌數位經濟時代，深耕中華電信CSR精神與台灣在地社區的溫暖連結。

中華電信「5I SDGs」各項實際行動，包括與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心攜手推廣「伴你好讀」，為偏鄉學童量身訂製網路課後輔導服務；和淡江大學視障資源中心合作，利用「EYE社會創新客服」，教導盲朋友學習專業能力，並提供實質工作機會。此外，發動內部員工擔任各式公益、環保活動志工，讓「個人小力量」匯集成「團體大力量」。

中華電信強調，本著「價值之所在即責任之所在」的精神，期望營造一個沒有科技與資訊障礙的環境，讓文化傳承、教育延伸、產業推動，以及偏遠弱勢的數位人權，都能透過科技達成，讓所有人不分年齡、社會地位、地理因素、教育程度，均因科技而受益，真正讓「數位科技」幫助民眾便利生活並享受樂趣。

中華電信同時承諾，未來持續一步一腳印地落實回饋社會的用心，徹底實踐「永遠走在最前面」的企業精神。

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