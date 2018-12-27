〈空汙戰〉空氣清淨機新機大軍報到 2萬元↑旗艦卡位

2018-12-27

記者吳佩樺／台北報導

現代人注重空汙議題，使得空氣清淨機備受重視，雖然台灣近年來空氣清淨機每年銷售都呈現超過30%的成長，但在一般家庭的滲透率其實僅5%，因此仍是一塊相當值得被開發的大餅，各家大廠也就更加卯足全力卡位。

近期各品牌主打新機，幾乎都是2萬元以上、訴求20坪以上大空間的頂級機種，可見旗艦市場的競爭十分激烈。

觀察功能趨勢，除了智慧偵測、空氣品質即時顯示燈、手機App操控等，主要重點還是放在過濾效能的增進，強調濾網技術升級，顯見大眾選購空氣清淨機最在意的仍是淨化空氣的效果，其它五花八門的附加功能在今年反而不是焦點。

《旗艦新機推薦》

3M S500 超低噪音

3M S500系列共有3款機型，包括S500-CWF、S500-CF、S500-PF，分別搭載強效防護濾網、靜電活性碳複合濾網、靜電濾網，可依自家室內空氣問題挑選。強調比市面上同等級的空氣清淨機安靜跟省電，運轉音量最低僅18.3分貝，每日開機12小時，每日平均電費最低約1.4至1.7元。通路售價約27,990元起。

大金MCK70VSCT-W 雙重閃流放電

主打雙重閃流放電技術，相較舊款以2倍速度分解有害氣體、異味以及濾網上的細菌。採用TAFU長效濾網，高度防潑水、防油，可防止髒汙堵塞，吸附力不下降，號稱10年不用更換。內建濕度感知器、3段保濕控制，當濕度到達設定值時自動停止加濕，濕度不夠時亦會自行啟動。通路售價約20,800元。

LG AM50GYWN2 奈米離子殺菌

LG空氣清淨機雖然進軍台灣才短短3年，卻已經交出亮眼成績單，預計明年第2季再引進AM50GYWN2，歸類在自家頂級家電Signature系列。搭載奈米離子產生器，會將吸入的空氣進行殺菌，並釋放奈米離子對周圍空氣消毒，全新加濕系統能高速運轉，提供舒適濕度。價格未定。

Honeywell HPA600BTW 首度金屬機身

打破美系品牌耐用但外觀不夠精緻的刻板印象，Honeywell HPA600BTW首度採用黑色金屬外殼，大幅增進質感。功能部分強調智慧偵測，3段LED指示燈自動感應並顯示空氣品質。內建4階段過濾系統，其中3合1濾心加入抗菌塗層，幫助抑制特定細菌在濾心上成長。通路售價約27,800元。

Sharp KJ-J100T-W 人體智慧感應

Sharp預計明年2月在台上市KJ-J100T-W，是旗下最頂級的空氣清淨機，採用自動除菌離子50000技術，主打7大自動感應偵測，涵蓋PM2.5、灰塵、異味、溫度、濕度、亮度、人體，例如偵測到室內無人時，會自動以大風量淨化空氣。另外，具備前置濾網自動清潔設計。價格未定。

Dyson HP04 升級濾網

Dyson最新HP04比上代HP03升級濾網，改為2層獨立濾網，加寬面積，使用多了60%的HEPA濾網，並加強3倍活性碳濾網，過濾效率更好。機身設置3個智慧感測器，用來偵測空氣中的超細懸浮微粒、揮發性有機化合物以及相對濕度和溫度，測量結果會即時顯示在機身的LCD螢幕上。通路售價約24,900元。

《其他推薦 同期加映》

Blueair JOY S 水洗前濾網

向來主攻高價位的Blueair，今年引進小坪數的JOY S，雖然體積縮減，依舊維持高效能，配置多過濾系統，織布前置濾網能丟進洗衣機清洗，重複使用。通路售價約4,990元。

聲寶AL-BF20CH 全面進風

圓筒外形、360度進風對流，快速進行空氣循環。設計觸控式LED按鍵以及4色空氣品質指示燈。主打PICO PURE水離子除菌技術以及HEPA濾網。通路售價約12,900元。

Panasonic F-VXP70W 超大淨氣口

設計大淨氣口，能大範圍吸入地面30公分以上的灰塵、細菌等，具備6種智慧感測器，例如微塵、異味、人體、PM2.5、照明、濕度。通路售價約16,910元。

空氣清淨機怎麼挑？達人告訴你

空汙問題備受討論，空氣清淨機究竟要如何挑選？由部落客達人「電小二」幫你解答！

Q：如何挑選適合自己的空氣清淨機？

挑選空氣清淨機，首要考量使用坪數，預算許可的話，直接考慮大坪數機種、一次到位，這樣無論客廳或房間都能使用。目前空氣清淨機最具指標的效能參考是CADR值，CADR值代表每一部空氣清淨機每小時潔淨空氣輸出率，數值愈高代表效能愈佳，建議對應坪數選擇，例如9坪空間，至少選擇CADR值300m3/h。此外，其他像是過濾技術、運轉音量、耗材價格也要一併考量。

Q：挑機比價除了主機價格，還需要考量什麼？

空氣清淨機要保持良好過濾效能，必須定期更換濾網。不少人購買空氣清淨機只看主機價格，往往忽略耗材價格，大多品牌的空氣清淨機濾網要價數千元不等，不算便宜，汰換時間每家品牌的官方建議不一，可能是半年、1年或更長時間，這些都須要一起計算考慮。

Q：HEPA濾網等級愈高愈好嗎？

市面上空氣清淨機幾乎主打HEPA濾網，不過要釐清的是，HEPA的全名是High-Efficiency Particulate Air，是一個標準，不是一種濾網名稱。依據美國能源部定義，只要能把0.3微米的細懸浮微粒擋下99.97%，無論濾網材質，都能叫做HEPA。HEPA濾網主要是用來對抗PM2.5，若要去除異味，光靠HEPA濾網沒用，還是得靠活性碳濾網，因此空氣清淨機具備多重過濾系統尤佳。

Q：一天要開啟多久時間，需要24小時開機嗎？

空氣清淨機24小時開機運轉無妨，對於電費的支出並不會太高，若真的很在意電費問題或對24小時開機有疑慮的民眾，建議挑選支援手機App操控的機種，回家前20分鐘至半小時就能預先開啟空氣清淨機。

Q：擺放在什麼位置，空氣過濾效果最好？

很多人會問，空氣清淨機擺放在什麼位置最好？究竟是中央，還是邊角？其實最好的位置是「跟著人跑」，距離人最近的位置就是最好的擺放地方。此外，使用空氣清淨機時，記得要關上窗戶，才能有效進行乾淨空氣跟髒空氣的循環淨化。

達人介紹

電小二，經營「電小二愛報告」粉絲專頁，對於空氣清淨機有深入鑽研。

註：價格以各通路為準。

圖片提供／大金、Sharp、Honeywell、3M、Blueair、聲寶、Panasonic、LG、Dyson

大金MCK70VSCT-W 雙重閃流放電

電小二，經營「電小二愛報告」粉絲專頁，對於空氣清淨機有深入鑽研。

Panasonic F-VXP70W 超大淨氣口

聲寶AL-BF20CH 全面進風

Blueair JOY S 水洗前濾網

LG AM50GYWN2 奈米離子殺菌

Sharp KJ-J100T-W 人體智慧感應

Honeywell HPA600BTW 首度金屬機身

3M S500 超低噪音

Dyson HP04 升級濾網

大金MCK70VSCT-W，主打10年不用換濾網。

今年旗艦空氣清淨機以提高過濾效能最重要。（達志提供）

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