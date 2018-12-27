迎跨年 a.testoni為派對時尚注入運動風格

2018-12-27

〔記者方惠宗／台北報導〕2019跨年夜倒數，派對時尚不可少，義大利精品a.testoni即為此設計Party系列，將華麗與運動風巧妙結合，為派對裝扮添加時尚的運動元素，帶來讓人耳目一新的年度壓軸新品。

1929年成立於義大利文化古城波隆那（Bologna）、以手工訂製鞋履聞名於世的a.testoni即將迎接創業90週年。回顧品牌歷史，設計風格與時俱進，標誌性的鞋履囊括正式端莊的皮履與舒適的休閒運動鞋。跨年日將近，a.testoni將原屬盛宴的「華麗感」與象徵現代都會的「運動風」融合，發展一系列派對作品。以休閒運動鞋來看，以金色華麗的織錦緞結合棕色麂皮和綠色漆皮，表現異材質的拼接美感，舒適而精緻。另外，能騰出雙手、盡顯都會行動力的後背包款更運用耀眼高貴的織錦緞，如同畫作般的印花討人喜愛，充滿過節的喜氣。除了運動鞋與後背包，Party系列當中也可見專為女性優雅而設的高跟鞋、手袋等。品牌更強調，織錦緞面休閒運動鞋款男女皆備，最適合情侶與夫妻裝扮。

圖片提供／a.testoni

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