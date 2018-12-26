7-ELEVEN新店型Big7亮相 不可思議咖啡館瘋打卡

2018-12-26

〔記者林欣若／台北報導〕統一超商今年歡慶40週年，近來致力走出傳統超商模式，除了先前因應少子化、開設科技掛帥的「未來超商X門市」，全新未來超商「Big7」也在昨日正式亮相，結合咖啡館、糖果屋、書店、美妝店與麵包店，「Big7」是目前業界複合種類最多的全新超商店型。

「Big7」是將位於台大公館商圈的博源門市重新改裝，營業面積約130坪，門市周圍有outlet、電影院、台大校園，以及自來水公園，人潮眾多，涵蓋學生、家庭、上班族各種消費族群，7-ELEVEN在此集結6種不同的複合型態以詮釋日常生活中的「五感」，分別代表視、聽、嗅、味、觸覺，消費者進入「Big7」，可聽到磨豆聲、聞到麵包香，同時能買到異國風情各式糖果零食，並親自體驗美妝產品，7-ELEVEN期望能夠透過「Big7」的全新服務形式，提供消費者一日所需消費選項，不同消費族群都能在此找到滿意的商品。

店中也有7-ELEVEN全新精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，販售包括義式咖啡、精品手沖等22款飲品，光義式咖啡設備就耗資近200萬元，7-ELEVEN特別引進德國Mahlkoning磨豆機，能均勻研磨及萃取咖啡豆，還有Ripples照片拉花機，使用咖啡萃取液噴墨，照片隨傳隨印，預料將成為打卡新風潮。

「Ripples照片拉花機」使用咖啡萃取液噴墨，照片隨傳隨印。

7-ELEVEN耗時一年多，打造全新精品咖啡品牌「!+ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館。

7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相。

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