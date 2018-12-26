向星月許願 璀璨珠寶迎新年

2018-12-26

〔記者王瀅娟／台北報導〕過完耶誕節，跨年就在眼前，面對即將到來的新年，珠寶飾品品牌紛紛主打星形設計，期望許一個璀璨閃耀的未來。

Hearts On Fire相當受歡迎的Illa系列推出新款頂級珠寶，以夜晚星空為靈感，鑲嵌「全世界車工最完美的鑽石」，璀璨火光象徵夜空中閃耀的星星，搭配不規則的星芒造型設計。項鍊共鑲嵌代表幸運的7顆星星，分布鑲嵌於鑽石流蘇中，宛如將星空穿戴在頸項間；耳環則以大小2顆成雙的星星呼應永不分離的美意，同樣搭配鑽石流蘇，在耳畔搖曳生姿，如夜空中的星星般閃耀此起彼落的光芒。手鐲隨意混合星形、圓形與方形鑲嵌底座，鑲嵌總重達67克拉的鑽石，閃耀極致光芒。彗星造型的跨指戒在指間纏繞出優美的弧度，同系列還包含高級珠寶戒指、手環，以及入門等級的單顆星星項鍊等。

點睛品Promessa系列新推出以「星宇」為靈感的新品，以中央主鑽周圍鑲嵌小鑽的設計，展現星空璀璨；Tasaki comet plus diamond系列以珍珠領頭，向後拉尖的星芒造型更令人感覺到彗星劃過星空的速度感；Montblanc招牌的六角星符號透露沉靜感，默默祝願美夢成真；Georg Jensen最新的Halo系列以星星背後散發出的微煦光暈為靈感，採用微霧光澤的18K金打造環狀造型，透過不同尺寸、正面鑲一圈鑽、兩圈鑽至全面鑲鑽的變化，搭配出個人化的「光環」，低調襯托佩戴者氣質。

Thomas Sabo Charm Club幸運吊飾系列推出多款以星星、月亮為靈感設計的吊飾，搭配星座、邪惡之眼等幸運符號，以及雕刻文字與幸運符號的復古之手，象徵命運掌握在自己手上。agnes b.則以具體、鏤空、鏤空內鑲星形水晶、雕刻星芒等方式描繪星星的多元樣貌，不對稱的設計更添活潑感，以歡欣心情迎向新年。

Thomas Sabo以星星、月亮為靈感，打造一系列純銀或純銀鍍金幸運符號吊飾，吊飾各2,480元起。

點睛品Promessa 18K白金鑽戒，主石0.5克拉，128,100元起。

Tasaki comet plus diamond鑽石珍珠白K金戒指，103,000元。

Montblanc 4810 Signet印記系列玫瑰金針式耳環，46,600元。

Georg Jensen 18K金鑲鑽戒指，46,500元起。

Hearts On Fire Illa彗星手鐲，18 K白金鑲滿鑽（左）522,000起，玫瑰鑲鑽230,000元起。

agnes b. 玫瑰金色星星不對稱耳環，2,980元。

Hearts On Fire的Illa系列推出新款高級珠寶，項鍊1,100,000元，耳環420,000元，手環13,800,000元，跨指戒662,000元。

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