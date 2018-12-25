毛絨小物 年底暖心療癒

2018-12-25

〔記者王瀅娟／台北報導〕跨年前後是派對與交換禮物的熱季，毛茸茸的配件令人一見就感到暖心療癒，無論自我犒賞或送給摯愛都是絕佳的禮物。

Longchamp推出Give Me A Hug系列，以兔毛裝飾品牌經典的後背包、水桶包與斜揹包，染上腮紅粉、天空藍、蜂蜜色等粉嫩輕柔的色彩，搭配冬日深色穿著，成為穿搭亮點。Loewe極受歡迎的Animals系列，也於耶誕節推出剪羊毛（Shearling）的兔子造型肩揹包，以整張剪羊毛摺出兔子造型，展現品牌精湛的皮革工藝，內襯為小牛皮，搭配可調整長度的可拆式長肩揹帶，斜揹在身上就像是隨身的小寵物，可愛程度爆表。

以喀什米爾羊絨聞名的Loro Piana於耶誕節推出一系列毛絨玩偶，做為年底禮物之選，強調豐實的毛絨柔軟輕盈，帶來無與倫比的觸感，風格童趣做工精緻，無論對大人小孩都是療癒的好夥伴。另有吊飾系列，可當鑰匙圈，也可掛於手袋上裝飾。

Longchamp Give Me A Hug蜂蜜色兔毛水桶包，9,450元。

Loewe Animals剪羊毛材質兔子造型肩揹包，56,000元。

Loro Piana毛絨哈士奇玩偶，125,400元。

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