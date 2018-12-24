2018-12-24

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

歐系暢銷Supermini小改款再進化 Škoda Fabia 1.0 TSI

Škoda Fabia車系自1999年推出以來，現已發展至第3個世代，今年3月日內瓦車展推出了小改款新車，將車頭的水箱護罩、頭燈與前保桿氣壩重新設計，融入該品牌其他新世代車款的造型DNA。

國內導入的小改款Fabia清一色搭載1.0升直3 TSI缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力可達110匹，從2,000轉即可產生峰值為20.4公斤米的扭力高原，結合換檔流暢綿密的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並配有Start／Stop引擎怠速熄火裝置和車輛動能回收系統，對降低油耗與碳排量都有實質的助益。

本車一開上路即展現出凌厲直接的加速快感，原廠數據其0～100公里／時加速可在10.1秒達成，在高速公路上極速可直上193公里／時，這樣的性能絕對能滿足你日常用車的需求。儘管其採用德國Volkswagen集團進化版的PQ26平台，但操駕起來底盤韌性與紮實度仍展現極高的水準，行車動態表現不會輸給以MQB A0模組化平台打造的Volkswagen第6代Polo。

小改款Fabia車艙內採用霧銀刷色中控台飾板，搭配3輻真皮鋼琴烤漆多功能方向盤及菱格紋邊布紋座椅，完美詮釋歐系掀背車精緻實用的風格。車內還標配具有粉塵過濾器與車輛濕度感知器的CLIMATRONIC單區恆溫空調系統；中控台上的“SWING PLUS” 6.5吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，結合“Smart Link+”智慧裝置互連系統、藍牙無線行動通訊裝置與Škoda Surround環場重低音效喇叭（6支），應能滿足年輕消費者連結行動裝置的需求。

Škoda Taiwan分公司11月上旬宣布小改款Fabia 1.0 TSI的正式車價為78.8萬，按照該品牌的慣例祭出了72.9萬上市優惠價，但在今年12月底前購車還能享有69.9萬的WRC 2奪冠優惠價，想撿便宜的消費者要把握良機。

Škoda Fabia 1.0 TSI小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：3,997×1,732×1,467mm

軸距：2,470mm

引擎型式：直3 DOHC 12汽門 TSI缸內直噴Turbo

排氣量：999cc

最大馬力：110匹／5,000～5,500轉

最大扭力：20.4公斤米／2,000～3,500轉

驅動方式：FF前置引擎前輪驅動

排檔設計：7速DSG雙離合器自手排

0～100公里／時加速：10.1秒

極速：193公里／時

平均油耗：18.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車1,200cc以下歐規油耗）

WRC 2奪冠優惠價：69.9萬起（至今年底12月31日截止）

新世代韓系入門小車跑格化包裝 KIA picanto GT-Line

代理韓國KIA品牌的台灣森那美起亞，在國產化的morning掀背小車完售之後，11月中旬正式將新一代picanto車系於國內全面導入（先前僅推出跨界版的picanto X-Line單一車型），提供本地消費者更多樣化的平價小車選擇。

此番試駕的picanto GT-Line，車頭除了識別性極高的LED日行燈投射燈組外，還配有雙色虎鼻水箱罩、大型雙色進氣壩以及前下擾流板，搭配4只16吋GT-Line專屬8輻雙肋式鋁圈，營造出性能鋼砲般的視覺張力，視覺感更顯精悍動感。

引擎蓋下仍為一具1.25升的直4自然進氣引擎，可輸出84匹最大馬力，最大扭力為12.4公斤米，搭配一具很傳統的4速自排變速箱，能源局的歐規平均油耗每公升可跑16.7公里，達到1,200～1,800cc排氣級距最優的1級標準。

本車引擎與4速自排變速箱的搭配良好，油門反應十分輕盈，加速力道線性順暢，很適合經常走走停停的都會用車環境。Q彈柔韌的懸載設定，讓picanto GT-Line操控起來十分活潑靈巧，行車表現也堪稱穩健舒適。

全新一代picanto有著3米6不到的短捷俐落車體，儘管軸距才2,400mm卻能創造出不算侷促的車室空間，不得不佩服KIA設計團隊對空間規劃的功力。而這款picanto GT-Line藉由專屬D-Cut運動化平底方向盤、防滑鋁合金踏板組、紅色座椅色塊及縫線的妝點，展現此價位入門小車難得一見的跑格座艙氛圍。此外，GT-Line還配有含駕駛座膝部氣囊在內共7具輔助氣囊，同時也是60萬以內唯一具備AEB自動緊急煞車輔助系統的市售新車。

總代理台灣森納美起亞將最入門的picanto經典版開出49.9萬的起跳價，本文的主角picanto GT-Line車價則來到59.9萬，對喜愛鋼砲動感外型的年輕消費者肯定很有魅力。

KIA picanto GT-Line小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：3,595×1,595×1,485mm

軸距：2,400mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門

排氣量：1,248cc

最大馬力：84匹／6,000轉

最大扭力：12.4公斤米／4,000轉

驅動方式：FF前置引擎前輪驅動

排檔設計：4速自排

0～100公里／時加速：13.7秒

極速：161公里／時

平均油耗：16.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（小客車1,200～1,800cc歐規油耗）

售價：59.9萬

其LED導光條造型尾燈在黑夜中的辨識性絕佳，picanto GT-Line要比跨界版的picanto X-Line降低15mm離地高度，搭配16吋GT-Line專屬8輻雙肋式鋁圈及後保桿下雙出排氣尾管，營造出性能鋼砲般的視覺效果。

這具1.25升DOHC 16V引擎，結合Dual-CVVT雙連續可變汽門正時系統，可輸出84匹最大馬力與12.4公斤米最大扭力，歐規平均油耗每公升可跑16.7公里，能源效率達到1,200～1,800cc小客車最佳的1級表現。

KIA morning都會迷你車大改款後改用歐洲市場慣用的picanto車名，本文試駕的是跑格化包裝的picanto GT-Line，外觀加入雙色虎鼻水箱罩、大型雙色進氣壩及前下擾流板等專屬套件，總代理台灣森那美起亞開出59.9萬車價，對喜愛鋼砲動感外型的年輕消費者很有親和力。

7速DSG雙離合器自手排變速箱齒比銜接綿密，動力傳輸效能相當出色，只要沒有心理障礙，絕對能帶給你比扭力轉換器自排系統更高的樂趣。

國內引進的小改款Fabia車內採用大面積的霧銀刷色中控台飾板，搭配中控台上的“SWING PLUS” 6.5吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，展現更富科技感的座艙氛圍；3輻真皮鋼琴烤漆多功能方向盤的握感出眾，對駕馭感受有實質加分效果。

行李廂標準容量為330公升，6／4分離式後座椅背可以向前傾倒打平，唯獨未能平整化設計甚為可惜。

小改款Fabia尾燈仍延續品牌特色的C字光型，但細節上有略加變化修改，後保桿造型也和原先不同，並在下方兩側新增反光片，但排氣管仍維持隱藏式設計，看起來還是一派中規中矩的調性。

這具1.0升3缸TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出110匹最大馬力與20.4公斤米峰值扭力，無論運轉精緻度或動力效能均讓人眼睛一亮。

上個月在國內發表的第3代Škoda Fabia小改款新車，車頭水箱護罩、頭燈和前保桿氣壩造型都經過重新設計，擁有跟其他Škoda新世代車款更貼近的前臉視覺感，標配15吋Cygnus款式鋁圈和185／60R15輪胎，體現歐系Supermini掀背車的務實風貌。

Fabia 1.0 TSI驅策起來暢快有力，由靜止加速至時速百公里需時10.1秒，以非性能鋼砲版本的Supermini掀背車而言算是可圈可點。

行李廂標準容量為255公升，若將6／4分離後座椅背向前打平，載物空間可進一步擴充至1,010公升。

本車由靜止加速至時速百公里需花上13.7秒，日常代步也還夠用；Q彈柔韌的懸載調校，操控起來靈巧俐落，行車表現穩健舒適。

新世代KIA車款的懸浮式多媒體影音觸控系統，具有收音機、MP3播放功能及藍牙通訊系統，並可連接AUX、USB及讀取MICRO SD卡。

時髦簡練的儀表控台鋪陳，透過專屬D-Cut運動化平底方向盤、防滑鋁合金踏板組、紅色座椅色塊及縫線的妝點，展現此價位入門小車難得一見的跑格座艙氛圍。

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