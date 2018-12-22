拳王卡內羅結盟羅杰杜彼 錶襯印記

2018-12-22

﹝記者方惠宗／台北報導﹞瑞士高端機械腕錶品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）與墨西哥拳擊巨星、暱稱「卡內羅」（Canelo）的索爾‧阿瓦雷茲（Santos Saul Alvarez Barragan）結盟，並以王者系列Excalibur Automatic Skeleton自動上鏈鏤空腕錶效法卡內羅偏愛的顏色，以黑色和金色進行詮釋；錶廠發揮卓絕技藝，將卡內羅的姓名首字母轉化於機芯的功能性元件「定位桿簧」上，並為錶款搭配以這位冠軍拳王的拳擊手套製成的錶帶、壓印其座右銘「No Boxing No Life」（無拳擊便無生命），宛如將冠軍腰帶化為時計，為拳擊和製錶史留下鮮明印記。

卡內羅以不屈不撓的意志力和久經考驗的能力成為羅杰杜彼最新的品牌之友。羅杰杜彼官方指出，卡內羅在兩種體重級別中多次獲得世界冠軍頭銜，被評為世界最佳職業拳擊手，一如品牌為「出類拔萃的昂揚鬥士」而生，展現卓爾不群的生活品味。

羅杰杜彼為這次結盟打造限量8只的Excalibur Double Flying Tourbillon雙飛行陀飛輪腕錶，機芯元件「定位桿簧」上同樣可見卡內羅的姓名首字母，並以他的拳擊手套製成錶帶。

圖片提供：Roger Dubuis

墨西哥拳王「卡內羅」（右）佩戴著羅杰杜彼Excalibur王者系列鏤空自動上鏈腕錶。

黑色錶帶採用卡內羅的拳擊手套製成，並壓印著其座右銘「No Boxing No Life」。

羅杰杜彼Excalibur王者系列鏤空雙飛行陀飛輪腕錶（型號DBEX0795）。玫瑰金錶殼（45mm）。錶帶以拳擊手套皮革製作。日內瓦印記認證。10,390,000元。限量8只。

羅杰杜彼Excalibur王者系列鏤空自動上鏈腕錶（型號DBEX0794）。玫瑰金錶殼（42mm），錶帶以拳擊手套皮革製成。日內瓦印記認證。2,750,000元。限量88只。

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