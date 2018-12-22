耶誕餐廳吸客放大絕 打卡送好禮

2018-12-22

〔記者凃盈如／台北報導〕又到歲末狂歡聚會旺季，想要找餐點美味美拍又氣氛絕佳的餐廳搶占朋友圈，惡補還來得及！金色三麥集團齊慶耶誕跨年節，以超人氣豐盛料理和趣味活動搶歲末商機。

petit doux.微兜，推出「自拍姊妹派對套餐」，集結多道經典美味與全新菜色，再掀美拍食尚風潮，如「鮮草莓芭蕾瓦帕」，鮮嫩草莓隨著爆漿的暖熱內餡傾洩而下， 甜美暖心。特色新餐「法式烤春雞」，則以香嫩小雞佐綜合鮮蔬及柳橙蘋果醬，多汁彈嫩；至於海味十足的「戰艦墨魚燉飯」，則融入黑亮墨魚汁、新鮮小卷、蛤蜊，佐白酒與帕馬森起司點綴。品牌另推出「時尚美拍機」，凡點購自拍姊妹派對套餐，即可體驗美拍機一次，三連拍照片即拍即沖，為佳節留住紀念。

至於金色三麥餐廳，即日起至12月25限時推出耶誕歡聚套餐，推出烤雞、 「海陸交響曲」、 「西班牙海鮮燉飯」等人氣菜色。此外，金色三麥餐廳限期推出「尋找幸福極光」數位遊戲活動，於即日起至12月25日，每晚8點現場邀請消費者組隊追極光，限時60秒內以雷射光束蒐集極光最多者獲勝，可得350c.c.酒券5張；其餘參加獎每人一張。

至於美式連鎖餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS，則於即日起至2019年1月7日，推出「2018 GIVE ME 5海陸歡聚耶誕套餐」，分為雙人及四人套餐兩種選擇。此外，於12月22日至25日，將有耶誕老公公在FRIDAYS全台14間餐廳快閃，凡與耶誕老公公合照、打卡，即可獲得驚喜好禮。至於GB鮮釀餐廳，將於即日起至2019年1月1日，推出耶誕節「GB Gingle Bells金勾杯套餐」，折扣達8.8至9折，iGB會員點用套餐更可以享有鮮釀啤酒第二杯半價優惠。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

GB鮮釀餐廳Gingle Bells金勾杯套餐，推出特色19道餐點，分為2人、4人、6人套餐。

金色三麥餐廳美味耶誕火雞套餐4,360元。

TGI FRIDAYS祭出海陸雙拼套餐 ，分為雙人、四人套餐兩種選擇。

petit doux．微兜自拍姊妹派對套餐1,888元。

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