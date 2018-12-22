marimekko進駐台中歌劇院 活潑食尚

2018-12-22

﹝記者方惠宗／台北報導﹞以原創圖案及繽紛印花布料為人喜愛的芬蘭設計師品牌marimekko慶祝來台5週年，宣布在全台marimekko單筆消費滿3,000元，即贈送限量版金色Logo包一個，同時攜手台灣在地餐館品牌「好樣VVG」於台中歌劇院VVG Labo好樣度量衡打造閒暇舒適的北歐風情，以招牌的紅、黑色罌粟花及碎布地毯印花，從抱枕、桌巾與餐瓷等，替VVG Labo好樣度量衡原本沉穩的空間注入活潑色彩。大面積的掛布結合台中歌劇院落地窗的日光輝映，展現印花的獨特趣味，讓人看了、心情也變彩色。

好樣VVG自1999年透過手作食物、氣氛滿點的空間與各式日常小物傳遞饒富美學的生活態度，一步步成為觀光客必訪景點。這一次，marimekko攜手VVG Labo好樣度量衡，運用品牌印花藝術，加入芬蘭人最愛的莓果元素，推出期間限定甜點「Berry Berry Happy」，基底是莓果慕斯，內層夾餡優格蛋白霜慕斯，底層佐脆口法式莎布蕾，外觀用紅艷的覆盆莓果泥凍象徵罌粟花，最後點綴上藍莓與金箔，為溫馨季節帶來清新滋味。marimekko同時在歌劇院內的VVG School好樣學潮設立Pop-Up Store，直到2019年2月12日。

marimekko於台中歌劇院好樣學潮VVG School設立Pop-Up Store至2019年2月12日。

好樣VVG團隊融合marimekko印花藝術與芬蘭人最愛的莓果元素，推出期間限定甜點「Berry Berry Happy」。

marimekko攜手好樣VVG於台中歌劇院VVG Labo好樣度量衡打造北歐風情。

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