黛珂明年降價1/4 小資女入手更easy

2018-12-22

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日本保養品牌ALBION在台轉由分公司接手後，宣告明年1月產品全面調價約20%，日本高絲集團也宣佈明年1月1日起，旗下黛珂、雪肌精、ADDICTION將全面調降多款明星商品售價。

其中，頂級保養品牌黛珂的最大降幅將近25%，主要想與消費者溝通明星系列「AQ系列」的先乳後水概念，其中以黛珂最頂級的AQ完美精質系列平均降幅最大，像是黛珂「AQ完美精質賦顏再生晶粹霜」價差高達4,800元、黛珂「AQ完美精質日夜雙效精萃」價差達1,500元、黛珂「AQ完美精質賦活眼霜」價差達1,300元；而從中國紅到全亞洲的熱銷商品「紫蘇水」黛珂甦妍淨化前導液300ml與「牛油果乳液」黛珂酪梨嫩白平衡乳300ml也調降150元。

雪肌精向來是高絲集團吸引旅日觀光客的金字招牌，在日本部分藥粧通路甚至出現自行吸收成本，以相當大的折扣來作為聚客手段，台灣高絲也調整了雪肌精明星商品的定價，調降幅度約15至20%，經典的藥用雪肌精200ml調降250元、500ml則調降了420元；彩妝品牌ADDICTION人氣商品「癮彩眼影」、「肌嫩粉顏頰彩蜜」最大降幅達15%以上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/