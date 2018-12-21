耶誕密語：自組字母 字字愛語

2018-12-21

記者王瀅娟／台北報導

＊所需時間：隨選隨組、馬上帶走

Pandora與Swarovski今年都推出了新的字母系列，至所有店櫃上選購後馬上就可以帶走，是最容易組出的密語，且通常能選的數量也最多，適合有許多感謝說不完的人。

Pandora的字母系列字體端正對稱，光滑明亮，特色是在背面或底面是雕刻圓點與愛心，正面知性簡約，背面可愛甜美，佩戴者可以自行選擇要露出哪一面，或某些字母沒有正反之別（如E、Y），正反面相互搭配展現更活潑的樣貌。

Swarovski推出後大受歡迎的Remix系列，採用特殊的吸鐵磁釦，以及多元材質圖案搭配，兩兩相接，就可以自行組合出多種長度與自我風格的首飾，可作為手鍊、腳鍊、項鍊、長鍊等。本季新推出字母系列，讓個人化程度更為提升，可以自行選擇對自己有意義的字母，還可搭配誕生石，讓視覺上更為活潑。不過，受限於手鍊設計，單鍊最多掛7個字母，如果想說的話還說不完，就再買一條吧。

Prada的字母組合鑰匙圈框也可以自行選搭最多3個字母，另外有紅唇、機器人、愛心等Prada經典圖騰可選，感覺更為活潑可愛。

片提供／Pandora、Swarovski、Prada

Prada字母組合鑰匙圈框可自選3個裝飾，鑰匙圈框4,500元，字母、愛心圖騰各1,000元。

Pandora字母系列風格簡約優雅。

Pandora字母系列設計端正對稱，正面光滑，背面或底面雕有圓點與愛心，讓串飾風格更為活潑。

Pandora字母系列設計端正對稱，正面光滑，背面或底面雕有圓點與愛心，讓串飾風格更為活潑。

Pandora字母系列手鍊可串到10個以上的串飾沒問題，925銀串飾各1,280元。

Swarovski 品牌大使Karlie Kloss演繹Remix系列的多變風格。

Swarovski Remix系列採用特殊的吸鐵磁釦，可隨意兩兩相接至喜歡的長度，擁有多元搭配與戴法。

Swarovski Remix系列設計多元，本季新增字母與生日石元素鍊飾，讓首飾個人化更升一級。

Prada字母組合鑰匙圈框用裝飾，小熊經典符號，1,000元。

Prada字母組合鑰匙圈框用裝飾，紅唇經典符號，1,000元。

Prada字母組合鑰匙圈框用裝飾，機器人經典符號，1,000元。

Prada字母組合鑰匙圈框用裝飾，Logo牌經典符號，1,000元。

Prada字母組合鑰匙圈框用裝飾，狗狗經典符號，1,000元。

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