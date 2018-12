耶誕密語：刻話所愛 字字密語

2018-12-21

記者王瀅娟/台北報導

*所需時間:5分鐘到1個月

Charms搭配自由度高,但無論掛飾或串飾,總讓人感覺比較女孩子氣,有時不太適合送給男生,此時刻字飾品就很合適,除了刻英文字母外,通常也會有符號可選,甚至可以自己畫圖,讓私密的訊息更加個人化。

Thomas Sabo有常設的Love Bridge與Little Secret刻字系列,Love Bridge系列為長條形銀牌搭配多種色彩的繫繩,最多可刻到16個字母與符號(含空格);Little Secret系列的強項是有圓形牌與愛心形牌,除了純銀,也有鍍金色與鍍玫瑰金色可選,適合多層次疊搭,搭起來的樣貌也比Love Bridge系列活潑。在新光三越信義A11店購買可現場刻印,其他店櫃則須送回台灣總公司製作,約需7個工作天。

林曉同從今年耶誕節起針對「如意熊」鍊墜推出常設刻字服務,原以玉雕熊頭結合如意鎖造型為設計的如意熊鍊墜,於耶誕節推出玫瑰金鑲嵌鑽石或紅寶石及18K白金鑲鑽的版本,可於背面刻最多約5個字母,也接受客製金屬吊牌雕刻文字,需時1個月。

Tiffany與Olivia Yao都推出耶誕限定的刻字服務。Tiffany於今年七夕時首度推出限時Make it My Tiffany個人化刻印服務,耶誕節再度登場,這次在信義微風店,包括Return to Tiffany、Modern Keys、純銀吊牌等皆可應用,除了可以從Tiffany精心設計的60種字母與圖案中選擇想刻印的圖案,最酷的是也可以自己畫,機器刻印5分鐘搞定,至明年1月7日為止。Olivia Yao則設計了男女皆宜的Pearl Reflection手鍊,一邊為雙鍊,一邊為單鍊,兩頭則為長條金屬牌與珍珠吊墜,簡約中有變化,穿搭靈活度高,適合天天佩戴。即日起至12月25日買對組贈免費刻字,最多可以刻11個字母,需時5-7個工作天。

片提供/Thomas Sabo、Tiffany、Olivia Yao、林曉同

Thomas Sabo Little Secret系列繫繩手環適合混合疊搭。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質,形狀有長條形、圓形與愛心形,繫繩色彩亦有多款,可刻字或符號,各1,680~2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質,形狀有長條形、圓形與愛心形,繫繩色彩亦有多款,可刻字或符號,各1,680~2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質,形狀有長條形、圓形與愛心形,繫繩色彩亦有多款,可刻字或符號,各1,680~2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質,形狀有長條形、圓形與愛心形,繫繩色彩亦有多款,可刻字或符號,各1,680~2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質,形狀有長條形、圓形與愛心形,繫繩色彩亦有多款,可刻字或符號,各1,680~2,380元。

林曉同如意熊鍊墜結合玉雕熊頭與如意鎖設計,有18K白金、18K金與玫瑰金鑲玉三款。

林曉同耶誕節新推出18K白金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽或紅寶石款式,背面可刻字,35,500~46,500元起。

林曉同耶誕節新推出18K白金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽或紅寶石款式,背面可刻字,35,500~46,500元起。

林曉同耶誕節新推出18K白金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽或紅寶石款式,背面可刻字,35,500~46,500元起。

Tiffany 18K金吊牌手鍊,耶誕跨年期間可於微風信義店享刻字服務,上方18K金手鍊22,000元,下方純銀吊牌手鍊,價格店洽。

Return to Tiffany純銀潑漆心型吊牌鍊墜(大)6,500元,背面可刻字。

Return to Tiffany純銀心牌手鍊,12,000元。

Olivia Yao Pearl Reflection手鍊看似簡約,隨佩戴者動作卻有很多變化。

Olivia Yao耶誕節Pearl Reflection手環對組,特價4,400元,可享免費刻字服務。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/