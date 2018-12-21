耶誕密語：刻話所愛 字字密語

2018-12-21

記者王瀅娟／台北報導

＊所需時間：5分鐘到1個月

Charms搭配自由度高，但無論掛飾或串飾，總讓人感覺比較女孩子氣，有時不太適合送給男生，此時刻字飾品就很合適，除了刻英文字母外，通常也會有符號可選，甚至可以自己畫圖，讓私密的訊息更加個人化。

Thomas Sabo有常設的Love Bridge與Little Secret刻字系列，Love Bridge系列為長條形銀牌搭配多種色彩的繫繩，最多可刻到16個字母與符號（含空格）；Little Secret系列的強項是有圓形牌與愛心形牌，除了純銀，也有鍍金色與鍍玫瑰金色可選，適合多層次疊搭，搭起來的樣貌也比Love Bridge系列活潑。在新光三越信義A11店購買可現場刻印，其他店櫃則須送回台灣總公司製作，約需7個工作天。

林曉同從今年耶誕節起針對「如意熊」鍊墜推出常設刻字服務，原以玉雕熊頭結合如意鎖造型為設計的如意熊鍊墜，於耶誕節推出玫瑰金鑲嵌鑽石或紅寶石及18K白金鑲鑽的版本，可於背面刻最多約5個字母，也接受客製金屬吊牌雕刻文字，需時1個月。

Tiffany與Olivia Yao都推出耶誕限定的刻字服務。Tiffany於今年七夕時首度推出限時Make it My Tiffany個人化刻印服務，耶誕節再度登場，這次在信義微風店，包括Return to Tiffany、Modern Keys、純銀吊牌等皆可應用，除了可以從Tiffany精心設計的60種字母與圖案中選擇想刻印的圖案，最酷的是也可以自己畫，機器刻印5分鐘搞定，至明年1月7日為止。Olivia Yao則設計了男女皆宜的Pearl Reflection手鍊，一邊為雙鍊，一邊為單鍊，兩頭則為長條金屬牌與珍珠吊墜，簡約中有變化，穿搭靈活度高，適合天天佩戴。即日起至12月25日買對組贈免費刻字，最多可以刻11個字母，需時5-7個工作天。

片提供／Thomas Sabo、Tiffany、Olivia Yao、林曉同

Thomas Sabo Little Secret系列繫繩手環適合混合疊搭。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質，形狀有長條形、圓形與愛心形，繫繩色彩亦有多款，可刻字或符號，各1,680～2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質，形狀有長條形、圓形與愛心形，繫繩色彩亦有多款，可刻字或符號，各1,680～2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質，形狀有長條形、圓形與愛心形，繫繩色彩亦有多款，可刻字或符號，各1,680～2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質，形狀有長條形、圓形與愛心形，繫繩色彩亦有多款，可刻字或符號，各1,680～2,380元。

Thomas Sabo Little Secret繫繩手環墜有純銀、純銀鍍金與玫瑰金材質，形狀有長條形、圓形與愛心形，繫繩色彩亦有多款，可刻字或符號，各1,680～2,380元。

林曉同如意熊鍊墜結合玉雕熊頭與如意鎖設計，有18K白金、18K金與玫瑰金鑲玉三款。

林曉同耶誕節新推出18K白金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽或紅寶石款式，背面可刻字，35,500~46,500元起。

林曉同耶誕節新推出18K白金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽或紅寶石款式，背面可刻字，35,500~46,500元起。

林曉同耶誕節新推出18K白金鑲鑽、玫瑰金鑲鑽或紅寶石款式，背面可刻字，35,500~46,500元起。

Tiffany 18K金吊牌手鍊，耶誕跨年期間可於微風信義店享刻字服務，上方18K金手鍊22,000元，下方純銀吊牌手鍊，價格店洽。

Return to Tiffany純銀潑漆心型吊牌鍊墜（大）6,500元，背面可刻字。

Return to Tiffany純銀心牌手鍊，12,000元。

Olivia Yao Pearl Reflection手鍊看似簡約，隨佩戴者動作卻有很多變化。

Olivia Yao耶誕節Pearl Reflection手環對組，特價4,400元，可享免費刻字服務。

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