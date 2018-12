2018-12-21

記者林欣若/台北報導

來自美國的Out of Print將經典作品如《哈利波特》或絕版書籍的封面,透過轉印方式讓T-shirt、襪子、帆布包變成行動書本,Out of Print的設計師們深深感受到文學對他們所產生的力量,相信文字能改變世界,因此希望透過這些設計,頌揚他們喜愛的故事。

為了推廣讀書的風氣,Out of Print特地與Book of Africa合作,每售出一件產品,Out of Print就會捐贈一本書籍給這個公益單位,藉由這樣溫暖的舉動,Out of Print用自己的善念支持這些作者繼續書寫他們的故事。冬季購物袋上的圖案,不論是「讀者們的反擊」、「小豬小象愛讀書」、「國際標準書號」、「禁書清單」都緊扣閱讀主題,連襪子都以借書卡為靈感,透過這些幽默搞怪的設計,閱讀以更輕鬆有趣的方式融入大眾生活。

圖片提供/onefifteen

Out Of Print打造行動書本,將《哈利波特》印在T-shirt上。(圖翻攝自:outofprint.com)

Out Of Print(由左至右)「讀者們的反擊」購物袋、「銀河便車指南」購物袋、「小熊可可」購物袋 ,各980元。(by onefifteen)

Out Of Print(由左至右)「波赫士名言」購物袋、小婦人購物袋、國際標準書號購物袋,各980元。(by onefifteen)

Out Of Print(由左至右)小豬小象愛讀書購物袋、「小小黃金書系列」購物袋、「好奇猴喬治」購物袋,各780元。(by onefifteen)

Out Of Print借書卡襪子,各580元。(by onefifteen)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/