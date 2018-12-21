小童趣耶誕禮：粉紅塗鴉alice + olivia×Keith Haring

2018-12-21

記者林欣若／台北報導

設計師Stacey Bendet是藝術狂熱者，她的服裝品牌alice + olivia曾多次與藝術家合作推出聯名系列，耶誕節前夕，alice + olivia推出Keith Haring聯名系列，將Keith Haring的街頭塗鴉結合alice + olivia的繽紛童趣，以一系列明亮歡愉的單品歡慶假期。

「我一直熱愛Keith Haring的作品，搶眼的顏色和逗趣的圖形，他也是最早推動社會事業發展的藝術家之一，我認為在這個時期支持那些有所作為的藝術家是很重要的一件事。」Stacey Bendet如此表示對這位已故藝術家的尊崇，Keith Haring獨特充滿活力、有趣的原色調，完美呼應了Stacey Bendet的創作精神，藉由Keith Haring的標誌性舞蹈人物和拼湊貼畫，設計出這富有藝術氣息的限定系列。

聯名系列包括雙面塗鴉的飛行員外套、塗鴉徽章拼貼軍裝外套、繽紛跳舞人偶印花襯衫及圓裙、跳舞愛心人塗鴉蜜桃色毛衣、塗鴉徽章拼貼丹寧裙、窄管丹寧褲、化妝包和休閒鞋，色系上以桃紅和紅色為主，甜美熱情，穿插黃色、綠色、藍色等跳躍色彩，每個單品都是搶眼的塗鴉藝術品。

圖片提供／alice + olivia

alice + olivia x Keith Haring跳舞愛心人塗鴉蜜桃色毛衣16,500元、塗鴉徽章拼貼丹寧裙18,500元、蜜桃粉滿版跳舞人偶塗鴉休閒鞋10,900元。

alice + olivia x Keith Haring蜜桃粉滿版跳舞人偶塗鴉圓領上衣，8,500元。

alice + olivia x Keith Haring蜜桃粉滿版跳舞人偶塗鴉圓領上衣，8,500元。

alice + olivia x Keith Haring蜜桃粉滿版跳舞人偶塗鴉手拿包，5,200元。

alice + olivia x Keith Haring繽紛跳舞人偶雙面塗鴉的飛行員外套，23,500元。

alice + olivia x Keith Haring繽紛跳舞人偶印花襯衫，13,900元。

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