小童趣耶誕禮：忍者襪．繪本帕．小布偶

2018-12-21

記者林欣若／台北報導

45R將舒適材質搭配藍染技術，打造樸實雅緻的日式風格，充滿節慶氛圍的耶誕系列，也是以實用角度出發，結合藝術美感和特殊物料，在喧囂的節慶中，靜謐溫暖獨樹一格。

俏皮表情布偶靈感來自美國麻薩諸塞州的跳蚤市場裡，偶然發現的布偶，45R重新復刻製作，布偶俏皮生動的表情、質地溫暖柔和的觸感，看了療癒，攬入懷中更是冬日最溫暖的擁抱。繪本手帕系列是一幅幅色彩清新的風景畫，靈感取材自日本的放浪徘句詩人種田山頭火（Taneda Santōka）的作品，45R將世界各地的聖誕景緻，以旅人的角度呈現在繪本手帕上，藏在稻草堆裡的小人偶、奔馳的麋鹿群，每個筆觸都細膩動人。

圖騰印花忍者襪以全棉材質打造，舒適溫暖，有趣的45R原創格紋、精緻的編織襪面，讓雙腳也變得生動有趣；縮絨圍巾和披肩系列的面料改良自傳統織布，經過洗滌後成為紮實零線距的布面，更能抵擋冬日寒風。

圖片提供／45R

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