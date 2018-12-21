玩皮耶誕節：我的名我的包

2018-12-21

記者王瀅娟／台北報導

你可能不知道，買同一品牌皮件，在特定的專賣店可以享有壓印字母服務，而且小皮件就可以壓印！Longchamp、Fendi、Moynat都有在特定櫃點推出壓印字母服務，不過多限定於2-3個字母。

在Longchamp台北101店購買指定系列商品，包括Le Pliage摺疊包、Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包、Heritage、Mademoiselle等手袋，還有名片夾、皮夾與行李吊牌等小皮件，皆可享免費個人化燙印服務，可選3-5個字母或數字，以及黃金、白金與玫瑰金三種顏色，約需3-5個工作天。

Fendi也於台北101旗艦店提供免費個人化壓印服務，基本上只要商品本身有平面皮革部分可供壓印，任何商品都可以壓印，可壓印的字數也要視商品而定，有英文字母與部分表情圖案可選，需時1個半月。

目前只在Bellavita設店的Moynat，只要購買平面小型皮件即可享有免費燙印服務，最多可燙印3個大寫字母，有金色與銀色可選，需2-3個工作天。而包包、行李箱等大型皮件則適用手繪服務，同時最多選3個字母（含符號），有5款字體與10款顏色可選，費用3萬元起跳，需時約3個月。

圖片提供／Moynat、Fendi、Longchamp

Longchamp Le Pliage Cuir系列小羊皮摺疊包、背包與斜揹小包皆可於台北101旗艦店享壓印服務，卵石灰M號小羊皮摺疊包20,800元。

Longchamp Le Pliage Cuir系列小羊皮摺疊包、背包與斜揹小包皆可於台北101旗艦店享壓印服務，朱紅色斜揹小包9,100元。

Mademoiselle肩揹包是Longchamp台北101旗艦店壓印服務可用系列之一。

在Fendi台北101旗艦店買任何商品，只要有平面皮革部分皆可享壓印服務。

Fendi耶誕節Fendirama長夾，24,500元。

Fendi耶誕節Fendirama三摺錢包，17,200元。

美國嘻哈天王Pharrell Williams是Moynat的愛用者之一。

Moynat Enveloppe系列可免費燙印個人化字母。

Moynat Enveloppe紫桃紅名片夾，9,000元。

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