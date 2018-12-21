玩皮耶誕節：童趣拼皮

2018-12-21

記者方惠宗／台北報導

以行李箱起家、創立於1849年的法國奢華皮件商Moynat運用「Mosaïque」皮革工藝，以充滿童趣的彩色飛機圖案打造全新系列Mosaïque皮革鑲嵌系列，品項包括皮革吊飾、護照夾、小型或大型萬用手拿包等，中性設計、男女皆適，為這組實用的入門系列增添新色。

汽車的普及徹底改變20世紀的生活方式，也使得攜帶隨身物品長途旅行成為可能，當時的Moynat即為汽車訂製出專屬的弧形底座旅行硬箱。Moynat也以原屬木製品的「Mosaïque」鑲嵌技術研發出皮革鑲嵌，透過天衣無縫的皮革組件鑲嵌，展現出配色活潑、詼諧可愛的圖紋設計。

Moynat全新的Mosaïque皮革鑲嵌飛機系列，乍看有如小幼童最愛的拼圖遊戲，不同的是，每個皮革組件都需要精心剪裁才能被完美的鑲嵌、呈現所繪構的圖案。過程上，由技藝純熟的工匠精準地按照皮紋、色塊拼湊出一幅完美圖案，當所有拼塊被鑲嵌完成，無論從視覺或觸覺，都無法發現鑲嵌的痕跡，這項罕見的獨門工法令每一件鑲嵌作品都體現Moynat堅定的信念、堅持、傳統和工藝。

另外，時尚世界中，愛馬仕（Hermès）一向是玩味圖案與色彩的佼佼者，今年以色彩繽紛的方形皮包重新詮釋絲巾設計師雅克厄戴爾（Jacques Eudel） 的「Couvertures Nouvelles」圖案，一面印上馬匹圖紋，另一面則可一覽馬毯上的條紋細節，隨包款搭配上Galon編織帶，更加實用、出色。

圖片提供／Moynat、Hermès

Moynat Mosaïque皮革鑲嵌飛機拉鍊短夾，38,400元。

Moynat Mosaïque皮革鑲嵌飛機拉鍊短夾，38,400元。

Moynat Mosaïque皮革鑲嵌飛機皮牌吊飾，12,900元。

Moynat Mosaïque皮革鑲嵌飛機皮牌吊飾，12,900元。

Moynat Mosaïque皮革鑲嵌飛機皮牌吊飾，12,900元。

愛馬仕Carré Pocket系列Swift小牛皮零錢包，各30,000元；搭配Galon編織帶，各16,700元。

原屬木製品的「Mosaïque」鑲嵌技術經Moynat改造，成為特殊的皮革工藝。

原屬木製品的「Mosaïque」鑲嵌技術經Moynat改造，成為特殊的皮革工藝。

原屬木製品的「Mosaïque」鑲嵌技術經Moynat改造，成為特殊的皮革工藝。

Moynat Mosaïque皮革鑲嵌飛機小型萬用手拿包（左起），32,500元；大型萬用手拿包，50,900元；護照夾，15,300元。

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