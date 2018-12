2018-12-21

〔記者王瀅娟/台北報導〕Vivienne Westwood與Burberry合作的聯名系列揭開神秘面紗,於倫敦舉辦盛大派對慶祝,麥莉、莉莉柯林斯、「怪獸與它的產地」主角伊薩‧米勒(Ezra Miller)與其所屬的Sons of Illustrious Father團員都是派對嘉賓。

Burberry創意總監Riccardo Tisci今年7月便宣布邀請Vivienne Westwood進行聯名合作,英國百年老牌與龐克教母的結合會玩出什麼花樣,令眾人引頸期待。Vivienne Westwood應用Burberry經典Vintage格紋,結合她的招牌設計,包括雙排釦大衣、絲綢襯衫、迷你裙、貝雷帽與厚底高跟鞋等。

Vivienne Westwood也將對環境的關心注入此系列,推出手寫標語T恤與印花格紋褲襪,支持並推廣英國非營利組織「Cool Earth」對於保護雨林方面的作為,以遏止森林砍伐與減緩森林砍伐對氣候變遷的影響。Oversize尺寸的T恤上有手寫「"Cool Earth" has a plan to save the Rainforest」標語以及她品牌的星球標誌,另有4款用於拍賣的獨家商品,募得的款項將用於支持Cool Earth。圖片提供:Burberry

Burberry創意總監Riccardo Tisci(左)、Vivienne Westwood (右)與她的老公Andreas Kronthaler(後)出席聯名系列上市派對。

麥莉出席Vivienne Westwood × Burberry聯名系列上市派對。

凱特摩絲為Vivienne Westwood × Burberry聯名系列拍攝形象照。

Vivienne Westwood × Burberry經典格紋厚底高跟鞋,36,900元。

Vivienne Westwood × Burberry聯名系列經典格紋徽章貝雷帽,12,200元。

