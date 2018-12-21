REDValentino女孩兒 登上月球

2018-12-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕REDValentino早春以女孩登月旅程為靈感，混搭運動休閒與浪漫蕾絲，可愛爛漫中又帶有個性。

太空人服裝啟發本季的功能性服裝穿著，包括多口袋的賽車款式外套、連帽外套與工作褲等，以機能性的尼龍、鏡面尼龍製作，搭配NASA字體的「Miss You」、「Follow Me Now」、「Forget Me Not」等標語，與1969、Moon字樣布質徽章點綴當代時尚流行，女孩的浪漫則由上窄下寬的百褶圓裙顯現。招牌的波卡圓點蕾絲迷你洋裝與短上衣分別內搭棉質背心或尼龍工作褲，平日也能穿著。

從太陽到月球旅程中看見的滿天星斗是本季重要元素，發展出本季的星星印花，同時也以大大小小的鉚釘、銀色亮片波卡圓點、白、灰與粉色珍珠描繪滿天星斗景象，呈現溫潤柔和的光芒。

早春主打鞋履結合芭蕾舞鞋與運動鞋，厚實的運動鞋底搭配芭蕾舞鞋綁帶，抽鬚的綁帶營造個性感，貫穿整個系列，另有襪套款式。

圖片提供：REDValentino

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