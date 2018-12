點燈！耶誕市集新玩法

2018-12-20

記者凃盈如/專題報導

耶誕季在城市裡走逛,是最賞心悅目的時節。今年北中南都有令人駐足的打卡景點,快點從現在開始,一連「拍」到明年!

【高雄】

暖心~幸福樹屋

漢神巨蛋今年於1樓廣場架設13米巨型耶誕樹,以「幸福樹屋」為概念,打造一座可穿越的耶誕樹。內部設想為耶誕老公公的休息站,佈置如家,有壁爐、璀璨燈飾、耶誕襪、麋鹿等造景,十分溫馨。此外,廣場也將於12月21日至12月23日舉辦耶誕市集,邀民眾同歡。

【台北】

一探~極光秘境

每年都以令人驚豔的耶誕佈景深植人心的BELLAVITA寶麗廣塲,今年以北極圈為主題,讓冰河、小屋、可愛麋鹿現身百貨,且松葉間閃閃發光的耶誕樹,彷彿走進絕美秘境。伴隨耶誕檔期,BELLAVITA推出滿額禮、精選銀行優惠等活動,其中,更於12月23日的13:00~17:00,特聘徠卡Leica Store Taipei BELLAVITA專業攝影,為現場來賓拍照留影。

最愛~北國動物

今年,台北文華東方酒店一如往年打造時尚絕美的耶誕樹,選用進口的諾貝松,以近千顆金、藍、白色的耶誕球點綴,搭配北國動物裝置,呈現別具風格的雪國氛圍,優雅時尚。

至於許多老饕熟知、位於台北市內湖區的「美福食集」,今年以「熊熊森林」為題,將大門口打造得彷彿置身雪國,可愛的北極熊引來許多路過民眾合照。業者表示,活動期間與「熊熊森林」拍照,打卡上傳,向服務人員出示畫面可享多款優惠。

美翻~閃閃鑽光

台北晶華酒店除了館內的紅色巨型耶誕樹之外,今年的新亮點則是與有「鑽石之王」美譽的頂級珠寶品牌Harry Winston合作,於酒店前方的時尚廣場建構一座「HW戶外證婚亭」,浪漫唯美的佈置,為耶誕期間熱門打卡點之一。此外,想「婚」的民眾,也可留意酒店最新推出的「璀璨婚禮專案」,內容除包括婚禮宴席外、戶外證婚儀式與酒會,以及10萬元的Harry Winston新人禮券,新人可持券前往位於酒店大廳的Harry Winston店內選購婚戒或相關精品,在浪漫過耶誕之際,也盤算未來,為幸福加溫。業者表示,高5米半、寬度4米半的證婚亭是以歐式浪漫古典花園的概念規劃打造,圓頂雕花和新娘身上白紗的花邊綴飾呼應,讓無論是舉行戶外證婚酒會、亦或是婚紗照街拍的新人們,都能彷彿置身在唯美電影場景般夢幻。

許願~夢幻銀河

台北新板希爾頓酒店於耶誕季攜手知名卡榫藝術家林家慶,推出「銀河之夜,與愛同行」耶誕主題活動,Calvin Lin林家慶為TENONART卡榫藝術品牌的創辦人,曾打造許多膾炙人口的精采創作,於台灣與國際好評不斷。

本次「向星星許願」裝置藝術將展於酒店大廳,即日起至2019年1月2日民眾皆可自由參觀。大廳同時也在天花板加裝串燈藝術品,增添銀河般的夢幻感,讓酒店成為一個特別的打卡景點。而除了大廳以外,酒店也在餐廳、行政酒廊等各處,放置大小聖誕裝飾與卡榫藝術品,讓來賓在欣賞藝術品外,也能感受溫馨氛圍。

光雕~幻紫米蘭

統一集團「愛.Sharing」今年則以時尚之都「米蘭」為主題城市,於統一時代百貨台北店和高雄夢時代展開系列活動,運用最新燈光技術,打造14個夢幻打卡場景,並以超過25種顏色燈串妝點Purple wish耶誕主樹,吸引民眾駐足。

賣萌~卡通人物

今年台北信義新天地與LINE FRIENDS獨家合作,推出17米高許願耶誕樹,搭配10呎高LINE FRIENDS實景,於即日起至 2019年1月2日展出。此外,另有「星光大道」於香堤大道呈現超過300米的耶誕燈海,勾勒神秘奇幻的耶誕氣氛。

位於台北市東區的遠東SOGO忠孝館,則延續週年慶「You are my best friend!」的SNOOPY系列主題,在廣場上集合SNOOPY家族人物,綴上閃耀的耶誕燈飾、禮物盒,展現繽紛熱鬧的耶誕氣息。

台北晶華於戶外時尚廣場上與Harry Winston合作「證婚亭」,夜景時尚唯美。

台北晶華戶外證婚亭,如夢幻唯美的電影場景。

台北文華東方酒店今年耶誕佈景,堪稱網美不能錯過的打卡耶誕樹。

BELLAVITA以北極圈為主題,於一樓中庭打造絕美的耶誕佈景。

台北新板希爾頓耶誕裝置,以不鏽鋼、放大鏡、金屬夾、施華洛世奇水晶創作而成;鹿角則在不同角度的光照下,映射出不同造型。

統一時代百貨,耶誕樹周邊設有許多華麗的打卡點,此為以熱氣球造型燈飾營造之「飛之想望」。

統一時代百貨Purple wish耶誕樹,以米蘭教堂的彩繪花窗配色,組成70片花紋,燈光秀十分華麗。

新光三越台北信義新天地,今年與LINE FRIENDS聯名推出獨家17米高許願耶誕樹。

漢神巨蛋耶誕樹,帶有「窗景」,打造奇幻的幸福感,為高雄耶誕打卡亮點。

美福食集,將門口打造如雪國耶誕,與北極熊共譜佳節歡樂氣息。

遠東SOGO忠孝館廣場,集結SNOOPY家族人物打造耶誕燈海。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/