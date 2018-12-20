法語訴說鍊情 浪漫傳情

2018-12-20

〔記者王瀅娟／台北報導〕來自法國的時尚女裝maje慶祝20週年，推出「Say It in French」系列，以法語訴說衷情。

maje品牌三大重要精神：愛情、友情與親情，「Say It in French」系列以1950年代的水手刺青圖騰為靈感，水手們遠渡重洋時，為祈禱平安歸來，會在身上刺青，包括蜜蜂、蝴蝶、如燕子代表回歸、船錨代表安全穩定、愛心代表愛人等，船錨與愛心下面通常會跟著名字，提醒水手們是誰讓他覺得心安，也似心愛之人常伴身旁。maje延續此概念，將刺青雕刻在項鍊上，並搭配一句相對應意義的法語，用來傳情達意再合適不過。

「Say It in French」系列共有9款鍊墜，分別為蜜蜂搭配Ma Puce（我的甜心）、愛心搭配Mon Coeur（我的愛）、玫瑰搭配Ma Vie（我活著的理由）、小鹿搭配Ma Biche（我親愛的）、羽毛搭配Ma Poule（我的小寵物）、捲心菜搭配Mon Chou（我的小可愛）、燕子搭配Mon Oiseau（我的小鳥）、船錨搭配Mon Ancre（我的靠山）、星星搭配Mon Etoile（我的星星）等，都可用來稱呼愛人，洋溢法式俏皮甜蜜。

maje Say It in French系列以刺青圖騰搭配對應法語，表達愛意，圖為玫瑰搭配Ma Vie（我活著的理由），3,950元。

maje推出Say It in French系列項鍊，以法語訴說愛意，各3,950元。

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