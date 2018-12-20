超商應景耶誕物 首推巧克力

2018-12-20

〔記者林欣若／台北報導〕耶誕倒數，不少人忙著準備交換禮物和派對食物，超商成了最方便的採買地點，7-ELEVEN統計，年底送禮、派對需求增加，巧克力、洋芋片等糖果餅乾銷售成長明顯，耶誕前夕加碼推出更多零食和玩具；全家則結合超夯的比利時品牌Lotus蓮花焦糖餅，將經典蓮花餅變成濃郁冰品，比利時蓮花焦糖餅甜筒、比利時蓮花焦糖餅雪糕即日起獨家限量販售。

7-ELEVEN今年耶誕新推出獨家零食玉米脆條Hershey’s巧克力，一上市就引發熱烈討論，榮登銷售排行榜第一名，金莎推出聖誕水晶球也是明星商品，健達即日起至1/1日止任選10款健達巧克力系列，消費滿129元免費送可愛插畫束口提袋。玩具部分，7-ELEVEN今年耶誕檔期首次推出的奇奇與蒂蒂聖誕限定玩音樂藍牙燈光喇叭，上市後反映熱烈，因此加碼再推出泡泡歐蕾小夜燈收納盒，盒子可打開收納，更可充電當作小型夜燈，是交換禮物的首選，共6種款式，只在7-ELEVEN獨家販售。

全家自有品牌FamilyMart Collection與永豐餘生技合作，以龍膽石斑魚作主原料，搭配虱目魚魚漿，烘烤製作出龍膽石斑香絲，是派對最佳零嘴。

全家自有品牌牌FamilyMart Collection推出台灣特色零嘴，35至65元。

泡泡歐蕾小夜燈收納盒實用又療癒，適合交換禮物，499元。

健達加碼送，消費滿129元免費送可愛插畫束口提袋，預計還會再吸引一波買氣。

全家結合超夯的比利時品牌Lotus蓮花焦糖餅，推出人氣冰品，35至45元。

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