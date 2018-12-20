惠而浦米蘭之星 安靜小巧時尚─首度引進歐系10公斤滾筒洗衣機 鎖定小豪窄 精緻智能潔衣

2018-12-20

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣都會區房價高，小坪數居家當道，美系家電惠而浦瞄準小家庭跟單身貴族，首度引進歐系10公斤滾筒洗衣機「米蘭之星」，鎖定「時尚小宅」，義大利原裝進口。

台灣惠而浦總經理彭信仁表示，現代人的理想洗衣機，只是洗得乾淨不夠，衣服質料亦不能被破壞，同時洗衣機運轉必須安靜、外型要時尚、操作介面不能複雜，都是重要的考量，因此惠而浦在台布局，也會不斷朝這些方向去思考新品。

過去美系洗衣機給人的印象是「大公斤數、耐用、洗淨力強」，此次惠而浦特別在台上市歐洲熱賣的「米蘭之星」滾筒洗衣機，以「呵護」為最大特色。搭載智能科技，洗衣機會依據不同材質，偵測出最適合的洗衣行程、洗劑用量，加上滾筒內部的波浪型搓揉板，減少摩擦，即使是羊毛、喀什米爾、絲質等精緻衣料也能洗滌，不會縮水變形。

此外，獲得英國Quiet Mark靜音認證，安靜度提升23%，半夜洗衣服不怕吵到鄰居；另有自動清新除皺、溫熱水殺菌等功能。不過價格屬於高端，售價64,900元，預計明年下半年會再推出同系列可堆疊乾衣機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/