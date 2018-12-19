AbHeri鍊戒獨家專利 戒圍不受限

2018-12-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕結合珠寶、生活與藝術的JOY COLORi於板橋大遠百開幕，JOY就是喜樂，COLORi是義大利文的色彩，合在一起就是活在繽紛色彩中，從而帶來的歡欣喜樂，讓女人以合理的價格，享受多采多姿的珠寶、生活用品與藝術帶來的快樂，就是創辦人謝淑英的理念。

謝淑英從事精品珠寶領域超過20年，在JOY COLORi引進的珠寶各有特色，首波主打日本東京首席工藝珠寶品牌AbHeri，以獨家專利的激光穿孔技術與鍊戒聞名。激光穿孔技術以雷射光直接射穿寶石腰圍打洞，再以極細的K金圈固定於鍊身上，完全不用任何鑲台，創造出寶石憑空懸浮於肌膚之上的視覺效果。

另一獨家專利鍊戒的調節圓形球內側有矽氧樹脂，可在鍊戒上自由滑動，自由調節戒圈寬度，無論戴在哪一指皆可。AbHeri的金屬均應用「密粒加工」技術，因而雖然優雅纖細，卻閃耀不容忽視的光芒，存在感十足。

特別的是，AbHeri的寶石都是採用天然未經優化處理的寶石，顆顆獨一無二；同時，AbHeri的設計師就是工匠，每件珠寶都是設計師從頭到尾親手打造，目前僅有5位設計師，因此作品數量非常有限，當季限量商品更是過季就停售，非常搶手。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/