綺麗耶誕禮 香氛保養迷人氣息

2018-12-19

〔記者凃盈如／台北報導〕來自以色列的身體保養品牌SABON，於年底推出「暮光森林系列」與「白茶系列」，除了全新香氣，繽紛富節慶感的包裝，也在交換禮物、送禮旺季，讓消費者有綺麗的選擇，全品項包括浴鹽、香氛蠟燭、沐浴球、薰香組等。

「暮光森林系列」，以穩重的木質為主調，靈感來自「曙光劃過森林的時刻」，表現大地的原生氣息。整體香氛融和了森林大地的氣味，如木、花、草、香料，而苦橙、肉桂、小豆蔻也帶來暖意，搭配玫瑰、紫羅蘭的慵懶與柔美，以及琥珀沉穩而感性，又或是廣藿香所增添的異國風情 。

至於「白茶系列」，創作則源起於慶祝SABON進入亞洲市場的十週年。由於日本為SABON進軍亞洲的第一個城市，因此十週年限量紀念香氛以「日本之美」為主題，融入日式鮮花、鳥類、精緻的傳統工藝品與圖騰，傳達日式風景的精髓。白茶系列香調香調以與日本生活息息相關的「茶」為主調，前調青檸、茉莉與無花果香氣，清新乾淨如春日芬芳，主香調白茶，揉合小荳蔻與肉豆蔻，沉淨中帶著微暖，輕柔舒服；尾調紫羅蘭、雪松、百里香交織的香氣猶如月光下的寧靜。

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