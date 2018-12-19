浪琴滑雪錶 運動與優雅都型

2018-12-19

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines）是高山滑雪世界盃與高山滑雪世界錦標賽的官方指定計時夥伴，除了邀請美國高山滑雪世界盃運動員米凱拉‧席弗琳（Mikaela Shiffrin）擔任優雅代言人，浪琴更為她量身打造Conquest Chronograph征服者系列計時碼錶by Mikaela Shiffrin，巧妙融合運動性能與優雅態度。

Mikaela Shiffrin從2014年開始擔任浪琴代言人，今年她造訪位於瑞士聖米爾的浪琴總部，看到Conquest征服者系列象徵浪琴致力投入運動世界以及專業運動計時的悠久傳統，她選擇以這個系列打造自己的專屬腕錶，她開心表示：「能在一款浪琴腕錶上冠名，我深感榮幸，Conquest Chronograph征服者系列計時碼錶by Mikaela Shiffrin呈現我的運動特質，並且保留其完整的女性優雅風格。」

Conquest Chronograph征服者系列計時碼錶by Mikaela Shiffrin的藍色砂金石面盤設計以及碼錶計盤邊緣與指針的紅色元素，令人想起美國國旗，也與Mikaela Shiffrin比賽時的滑雪服裝色彩一致，砂金石的閃爍光芒讓人聯想到山坡上所覆蓋的閃耀白雪，錶底蓋鐫刻Mikaela Shiffrin的輪廓以及她的簽名字樣，錶盒也有她的專屬簽名。

浪琴表Conquest Chronograph征服者系列計時碼表by Mikaela Shiffrin，搭載石英計時碼錶機芯L538.3 ，51,900元。

浪琴優雅形象大使Mikaela Shiffrin佩戴為她量身打造的專屬腕錶。

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