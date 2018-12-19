Daniel Wong 愛丁堡狂想曲

2018-12-19

〔記者王瀅娟／台北報導〕Daniel Wong秋冬回歸品牌的起點：位於愛丁堡寄宿學校，將1919藝文中心打造為寄宿學校的城堡，大型的水吊燈上投射藍紅光芒，營造出如霍格華茲學校的魔幻感。模特兒走上長餐桌造型伸展台，是本季獻上的饗宴。

設計師黃偉豪表示，他從9到18歲的生活都在愛丁堡寄宿學校度過，他對大自然、藝術、運動、傳統與文化的喜愛，以及找到未來方向，都源自這裡。黃偉豪常常以鮮豔髮色示人，但他說自己其實是非常注重傳統的人，比如吃飯一定要擺盤子、開門要為後面的人停門、出席某種場合一定要穿相對應的衣服。反應到秋冬服裝上，就是取蘇格蘭傳統服裝元素，轉換成自己品牌的詮釋，如穿蘇格蘭裙時帶的包包（Sparron）轉換成腰包、蘇格蘭披肩轉換成絲質披肩、蘇格蘭裙改為中性印花褲裙等。擅長的印花創作交錯綜合了格紋、織帶、錢幣、徽章、玫瑰花、動物、別針等圖騰，組合出多款獨家的印花，而將不同的印花相互拼接出不俗的組合亦是拿手好戲，搭配破壞性結構的設計，如風衣袖子上Oversize的束帶、切開皮窄裙前片與後片垂於兩側，露出印花內襯，增加服裝的流動感，使印花更為耐看。

Daniel Wong秋冬解構風衣，拼接格紋元素，誇張的袖口束帶增加飄逸流動感。（圖文：記者胡舜翔）

Daniel Wong秋冬將蘇格蘭傳統男士穿著的格紋披肩以絲巾披肩重新詮釋。

擅長印花創作的Daniel Wong秋冬結合織帶與錢幣圖騰，打造獨家印花。

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