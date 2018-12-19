試用一年點頭答應 張清芳代言嬌蘭 天后站台 酬勞做公益 分享衣服蓋住的部位更要保養

2018-12-19

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞甚少出席品牌活動的「歌壇天后」張清芳昨（18）日為法國嬌蘭站台，她表示在使用了嬌蘭產品1年多後才考慮接下代言，這次特別趕在耶誕節前出席活動的她發揮大愛精神，將此次活動酬勞捐給弱勢團體做公益。

張清芳從年輕時以注重保養著稱，號稱保養全身肌膚連腳趾都不放過。「我第一眼都看一個人的肌膚漂不漂亮，很怕看到用厚妝來遮蓋肌膚狀況。」除了保養一張臉之外，張清芳認為自己的身體肌膚甚至比臉更好，她打趣說，「衣服蓋住的部位更要特別注意，否則很容易讓另一半覺得沒有那麼好。」現在年輕女生花很多時間在修片、創造唯美的照片、上網聊天，她認為不妨把時間花在保養自己上。

現今的保養品科技進步，她發現年紀愈大保養時間反而愈快，但花了更多時間在運動，「到40歲後才開始真正運動，每天約走一萬步，一星期大概健身三次，花45分鐘做踏板運動，30分鐘做有氧。」十分注重身形的她，每天早晚都量體重，平日飲食少油，通常晚上11至12點間是她的休息時間，除了看喜歡的電影，也會吃一些花膠、雞腳等膠質點心。

張清芳提到自己第一份工作就是歌手，年輕時既不漂亮也不會打扮，但推出第一張唱片就紅了，也奠定了自信。身為歌壇長青級天后的她分享從年輕時一路走來的經驗，她認為，女生在20歲時要用力賺錢、存錢，30歲前要知道自己要做什麼工作，不一定要以愛情為主；30歲後一定要有自信去選擇你要的男人，此外，趁著2、30歲時也要交到對自己有幫助、教學相長的好朋友；在40歲結婚後，更不要忘記保養自己，從頭到腳都要保養；50歲後有了點錢可以跟朋友們一起去旅行、體驗人生。她認為「女人一定要有幽默感」，不論是愛情還是工作，生活中一定會遇到難過的事，因為有幽默感會比較樂觀，很快就可以走出來。

嬌蘭明年1月將推出全新「蘭鑽極致濃縮精華」，延續獨家的「注氧呼吸科技」並融入了油莎草萃取物與玫瑰果萃取物，添加霧光珍珠與反射光線的珍珠母微粒，舒適的使用感，除了強化肌膚豐盈度外，也會在臉上留下粉霧的絲柔效果。

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