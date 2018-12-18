Ferragamo簡約方包 Joanne時髦翻蓋包

2018-12-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕Salvatore Ferragamo（簡稱Ferragamo）2019早春新推出Joanne翻蓋包，簡約的方包造型搭配標誌性的Gancini鎖釦，包蓋的弧線輪廓增添圓潤感，令人聯想到行事俐落乾脆但依然有女人味的現代女子。

Joanne翻蓋包從外至內均為觸感細緻柔滑的小牛皮，內分為2個收納空間，內側附有一個拉鍊貼袋，可有效率地收納隨身物品。搭配可調整長度的肩揹帶，可肩揹或斜揹；去掉多餘裝飾的包身更顯大方，搭配正式或休閒服裝皆宜。共有紅色、黑色、牡丹白色、淺粉色、淺灰色、酒紅色與2種尺寸可選，另有珍稀皮革材質。

Salvatore Ferragamo淡粉色牛皮Joanne中型肩揹翻蓋包，64,900元。

Salvatore Ferragamo早春Joanne翻蓋包搭配正式服裝顯得時髦。

Salvatore Ferragamo棕黑雙色小牛皮Joanne大型肩揹翻蓋包，77,900元。

Salvatore Ferragamo紅色牛皮Joanne中型肩揹翻蓋包，64,900元。

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