飛利浦Saeco顛覆傳統 每杯都是客製化─全新旗艦機 預潤咖啡功能 記憶專屬風味

2018-12-18

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞世界上第一台全自動義式咖啡機的發明者是飛利浦Saeco，累積37年工藝，今年最新旗艦Xelsis系列更是全面顛覆傳統，讓每一杯義式咖啡都是「個人創作」。

Saeco於1981年在義大利成立，1985年誕生世界第一台全自動義式咖啡機，咖啡愛好者透過簡單的按鈕，在家就能品嚐新鮮現磨的義式咖啡。2009年飛利浦將Saeco品牌納入企業體系，義式咖啡文化更加發揚光大。

飛利浦Saeco全新Xelsis系列主打「高度客製化」，讓全自動義式咖啡機媲美達人手沖咖啡，主打可調式預潤悶蒸、咖啡創作面板、專屬風味記憶功能。

不同預潤悶蒸時間會讓咖啡釋放不同滋味，Xelsis系列內建3段可調式預潤悶蒸功能，低段悶蒸1秒可強化咖啡豆的果酸味，口感變得愈清爽；中段悶蒸3秒則達風味平衡點；高段悶蒸5秒會降低果酸味，香氣滑順、豐厚。

此次新設計的咖啡創作面板，點開選單一目了然最多15款飲品選項，且能一次設定份量、濃淡、奶泡等沖煮參數，加上專屬風味記憶，記住每一杯咖啡的細節。

此外，飛利浦Saeco旗下全自動義式咖啡機均具備三大特色，包括100%陶瓷研磨器、拆卸式蒸餾沖煮器以及全自動蒸氣清潔系統。

飛利浦Saeco Xelsis系列加入專屬風味記憶，記住每一杯咖啡的細節。

飛利浦Saeco Xelsis系列搭載咖啡創作面板，讓沖煮咖啡更有趣。

飛利浦Saeco最新Xelsis系列全自動義式咖啡機，搭配淺口袋方案，售價89,900至94,900元，贈送精品咖啡豆。

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