歐亞高性能5門斜背Coupé

2018-12-17

記者方維鐸／台北報導 攝影／記者陳奕全

亞洲韓國品牌 Kia Stinger 3.3T GT AWD

Kia車廠先後於2011年和2014年推出了GT Concept和GT4 Stinger兩款充滿跑格的概念車，後來終於在2017年初的北美車展將創意概念落實為5門斜背Coupé轎跑車Stinger，市場定位與Audi A5 Sportback、BMW 4系列Gran Coupé和Mercedes-Benz CLA相當，卻擁有大上半號的車格尺碼，提供想入主這類美型轎跑的消費者一個相對「俗擱大碗」的選擇。

此番試駕的Stinger 3.3T GT AWD外觀配有GT專屬的全車空力套件、深色鍍鉻外視鏡蓋、19吋前後配胎圈組合，以及Brembo煞車卡鉗（前4活塞／後2活塞）搭配前後18吋煞車碟盤，彰顯其5門斜背Coupé的跑格特質。

引擎蓋下搭載現代起亞集團Lambda系列排氣量3,342cc的V6缸內直噴Twin-power Turbo引擎，可輸出370匹最大馬力與52.0公斤米峰值扭力，變速系統為8速手自排，搭配具有主動式電子控制扭力分配的全時4驅系統，造就其0～100公里／時4.9秒的加速性能，極速則可直上270公里／時。

AWD全時4輪驅動的Stinger 3.3T GT擁有不俗的動態均衡性，操控起來非常矯健；直接敏銳的轉向反應，搭配回饋明快俐落的ECS跑車型電子懸載，很適合在蜿蜒山路上左彎右拐，享受人車合一的駕馭樂趣。

Stinger的儀表控台跟主要德國競爭對手一樣略呈駕駛人導向，透過D-cut跑車化平底方向盤、黑色跑車式頂篷、Nappa透氣真皮跑車座椅、專屬迎賓踏板、Aluminium Silver金屬飾板與鋁合金腳踏板的妝點陪襯，營造出時尚又不失跑格的車艙氛圍。拜2,905mm長軸距所賜，後座乘坐空間相當寬敞充裕，且5門斜背Coupé的後廂載物實用性要比傳統3廂房車更好。

台灣森那美起亞將Stinger 3.3T GT AWD開出219.9萬的售價，足足比下文性能相去不遠、尺碼小上半號的Audi S5 Sportback便宜了超過130萬，對不在意品牌光環的高性能5門Coupé買家相當有說服力。

Kia Stinger 3.3T GT AWD小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,830×1,870×1,400mm

軸距：2,905mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 缸內直噴Twin-power Turbo

排氣量：3,342cc

最大馬力：370匹／6,000轉

最大扭力：52.0公斤米／1,300～4,500轉

驅動方式：AWD全時4輪驅動

排檔設計：8速手自排

0～100公里／時加速：4.9秒

極速：270公里／時

平均油耗：9.4公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車3,000～3,600cc歐規油耗）

售價：219.9萬

歐洲德國品牌 Audi S5 Sportback

去年導入國內的Audi第2代S5 Sportback高性能5門斜背Coupé，其外形延續了Audi prologue概念車的造型DNA，採用與車身腰線整合的包覆式引擎蓋設計，車側腰線一路向後延伸至車尾，行李廂蓋邊緣刻意折出一道具擾流效果的鴨尾造型，結合3D立體的LED尾燈組，完美體現5門斜背Coupé的流線跑格。

S5 Sportback引擎室裡搭載一具3.0升V6 TFSI缸內直噴雙Turbo引擎，可輸出354匹最大馬力與51.0公斤米扭力峰值，結合8速tiptronic手自排變速箱，透過前／後軸最高可分配70%及85%的quattro智慧型全時4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），其0～100公里／時加速只需4.7秒，極速被限定在250公里／時大關。

本車油門反應十分直接凌厲，動力湧現澎湃強勁；藉由能調整前後軸動力分配的quattro智慧型4輪驅動系統加持，在不同路況條件下抓地循跡表現都非常出色，操控起來明快穩健，賦予駕駛人充分的信心。懸載設定是Audi典型的硬朗紮實調性，操控起來頗為穩健俐落，轉向反應明快精準，掣煞表現更讓人信心十足。

現行S5 Sportback是以MLB EVO II模組化平台所打造，擁有2,825mm的長軸距，座艙鋪陳則維持著A4車系以來的基調，標配S design的12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙、全景式電動玻璃天窗、黑色頂篷和Carbon Atlas碳纖維飾板，內裝用料與完工質感均教人豎起大拇指。後行李廂容量仍維持一般A5 Sportback的480公升，並具有電動啟閉尾門（附體感開啟功能），更增添使用上的便利性。

Audi Taiwan將S5 Sportback開出351萬的售價，由於現階段市場上欠缺真正條件相當的德國高級品牌5門Coupé對手，開上路更顯得品味獨具。

Audi S5 Sportback小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,752×1,843×1,384mm

軸距：2,825mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 TFSI缸內直噴雙Turbo

排氣量：2,995cc

最大馬力：354匹／5,400～6,400轉

最大扭力：51.0公斤米／1,370～4,500轉

驅動方式：quattro智慧型全時4輪驅動

排檔設計：tiptronic 8速手自排

0～100公里／時加速：4.7秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：11.5公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：351萬

2,825mm的軸距比上文的Kia Stinger 3.3T GT足足短了80mm，然而乘坐其間尚不至於感到侷促，只是沒那麼寬敞罷了。

Audi S5 Sportback的LED頭燈組整合極線LED晝行燈，搭配更寬扁的立體盾型水箱護罩及S5專屬前保桿氣壩，車頭視覺感更顯動感低趴。

駕駛人導向的儀表控台標配3輻式真皮多功能方向盤與S design的12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，搭配Carbon Atlas碳纖維飾板，完美體現Audi車特有的科技跑格。

S5並未沿用一般A5的S tronic 7速雙離合器自手排，而採用tiptronic 8速扭力轉換器手自排，這對不信賴雙離合器變速系統妥善率的買家無疑又是一大加分。

S5 Sportback採5門斜背式設計，搭配帥氣時髦的無窗框車門，體現流線Coupé的個性與魅力。專屬後保桿擴散器兩端的4出排氣尾管，更將高性能GT Coupé的跑格表露無遺。

本車配置3.0升V6 TFSI缸內直噴雙Turbo引擎，可輸出354匹最大馬力與51.0公斤米峰值扭力，能源局平均油耗為11.5公里／公升，輸出效能頗為優異。

S5 Sportback採用quattro智慧型全時4驅系統與8速tiptronic手自排變速箱，由靜止加速至時速百公里僅需4.7秒，駕馭起來非常穩健俐落，操控極限深不可測。

Kia Stinger 3.3T GT AWD標配具有水平自動調整及自動啟閉功能的全LED頭燈，結合Kia全新虎式造型亮黑水箱護罩，車頭前臉十分剽悍霸氣，足下則採用19吋前後配的GT專屬雙色鋁圈，以及前225/40R19、後255/35R19的德國馬牌ContiSportContact 5高性能跑車胎。

Stinger的軸距長達2,905mm，後座乘坐空間極為充裕，明顯比下文的S5 Sportback要寬敞許多，可說邁入中大型斜背Coupé的級別。

本車跟下文Audi S5 Sportback一樣採用扭力轉換器的8速手自排變速系統，跳檔反應靈敏且檔位銜接順暢，對動力效能的發揮有莫大助益。

Stinger的D-cut跑車化平底方向盤的視覺感與握感俱佳，並附有換檔撥片，在Aluminium Silver金屬飾板與鋁合金腳踏板烘托下，營造出不遜色於德國高級品牌的冷冽跑格氛圍。

車上配有GT專屬外觀空力套件與ECS跑車型電子懸載系統，搭配後保桿下雙邊4出的橢圓形排氣尾管，視覺上相當動感帥氣。

引擎蓋下這具Lambda系列的3.3升V6 T-GDI缸內直噴雙Turbo引擎，可爆發出370匹最大馬力與52.0公斤米峰值扭力，輸出數據還略勝下文的Audi S5 Sportback。

透過具有主動式電子控制扭力分配的全時4驅系統加持，本車由靜止加速至時速百公里只需要4.9秒，循跡抓地表現極為出色，教人駕馭起來信心十足。

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