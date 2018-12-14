璀璨耶誕：Van Cleef & Arpels雪花精靈

2018-12-14

記者王瀅娟／台北報導

無獨有偶，Van Cleef & Arpels應耶誕節推出Snowflake系列全新作品。自1940年代推出18K金鑲鑽的Cristaux de neige胸針以來，雪花（flocon）就一直是品牌描繪的大自然現象之一，逐漸演變至簡化為中央1顆小鑽環繞6顆小鑽的抽象雪花圖騰，然而不變的是追求輕靈炫目的效果。Snowflake系列新作結合了經典雪花圖騰，以及品牌的另一主要靈感來源：高級訂製服，雪花彷彿高級訂製服上的蕾絲，圖案，大量的鏤空透出輕盈感，洋溢品牌獨有的詩意仙氣。

展現品牌設計與珠寶工藝的可轉換式設計也體現在新推出的兩套項鍊上，衣領造型項鍊以鑲鑽的18K白金勾勒出Claudine小圓領的線條，一朵朵閃耀的雪花在衣領間燦爛盛放，中央垂墜的水滴型雪花吊墜可拆下，單獨做為鍊墜佩戴，拆下鍊墜的項鍊亦可單獨佩戴，與服裝搭配成奢華風格的「衣領」，洋溢俏皮奇趣。

另外，豪華的三排式套鍊，以兩旁的雙半月綴飾聯繫多串項鍊組件，扣環設計隱密，使不同組件可幻化為3串手鍊和6款項鍊，包括單排鑲鑽短項鍊，以及2或3排的多層次項鍊，共可變換出9種佩戴方式，搭配出席不同的場合，與當下赴約的心情，可塑性極高。

圖片提供／Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels Snowflake胸針，以經典雪花為中心，向外層層放射擴大抽象的雪花意象，綻放成晶瑩閃耀的星星。

Van Cleef & Arpels Snowflake胸針，亦可轉換為鍊墜佩戴。

Van Cleef & Arpels Snowflake Claudine衣領項鍊，鍊墜可拆下單獨佩戴。

Van Cleef & Arpels Snowflake三排式項鍊，可拆成單鍊與手環等佩戴，有多達9種戴法。

Van Cleef & Arpels Snowflake胸針，以高級訂製服上常見的蝴蝶結為靈感，不規則的立體結構生動呈現蝴蝶結動感，鏤空金雕展現矜貴面料的薄透質感，亦可轉換為髮飾使用。

高級訂製服是頂級珠寶常見的靈感，圖為林莉星辰系列彩虹獨角獸禮服。

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