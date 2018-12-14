璀璨耶誕：Chopard雪花之舞

2018-12-14

記者王瀅娟／台北報導

Happy Snowflakes手環是Chopard為耶誕節推出的全新力作，延續Happy Hearts系列青春活潑的氣息，與Happy Diamonds系列使用的獨門技法，將鑲滿鑽石的雪花夾在兩片藍寶石水晶玻璃中，在圓形的框架內恣意滑動，旋轉出漂亮的雪花之舞；手環的另一端為品牌標誌的心型墜飾，豐潤飽滿的心型中央夾鑲一顆Happy Diamonds滴溜旋轉，帶來耶誕的歡樂氣氛。

同場加映的Happy Stars項鍊，是熱愛電影藝術的Chopard聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele向威尼斯影展所在地：水都威尼斯致敬，擷取聖馬可廣場著名的鐘樓上的星星、月亮與太陽等標誌，轉化為鍊墜中央的活動綴飾，在兩層藍寶石水晶玻璃間悠遊，彷彿一座方寸之間的小宇宙，洋溢神秘夢幻的氛圍。

圖片提供／Chopard

Chopard Happy Snowflakes手環（最上方與最下方）設計與Happy Hearts系列（中）如出一轍。Happy Snowflakes手環153,000元。

Chopard Happy Stars項鍊，239,000元。

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