璀璨耶誕：Harry Winston錦簇雪花

2018-12-14

記者王瀅娟／台北報導

Harry Winston經典的錦簇鑲嵌法（Cluster Setting），與耶誕節淵源深厚。Harry Winston先生在某個冬夜回到居住的斯卡斯戴爾莊園（Scarsdale Estate）時，發現掛在大門上的耶誕花圈上被雪花覆蓋，宛如鑽石般閃閃發亮，因而啟發他創作經典的Wreath項鍊靈感。為了呈現耶誕花圈的針葉感，Harry Winston先生混用梨型與馬眼型的鑽石，透過高低層次與不同方向角度鑲嵌每顆鑽石，捕捉來自四面八方的光線，相互加乘綻放出Wreath項鍊最大程度的光芒，招牌的錦簇鑲嵌法於焉誕生。

Winston Cluster系列應用錦簇鑲嵌法，抓住Wreath項鍊的精髓，今年新增加鑲嵌梨型或馬眼型紅寶石、祖母綠與藍寶石，增添節慶氣氛。紅寶石的熱情、藍寶石的深邃與祖母綠的靜謐，和鑽石的火光相互映襯，發揮畫龍點睛的效果，使錦簇鑲嵌法視覺效果更顯立體，感受到濃濃的耶誕氛圍。

圖片提供／Harry Winston

Harry Winston Winston Cluster系列今年新推出鑲嵌紅寶石耳環款式，很有耶誕節慶氛圍。

Harry Winston Winston Cluster系列今年新推出鑲嵌紅寶石項鍊款式，很有耶誕節慶氛圍。

Harry Winston Winston Cluster系列今年新推出鑲嵌祖母綠耳環款式，很有耶誕節慶氛圍。

Harry Winston Winston Cluster系列今年新推出鑲嵌祖母綠項鍊款式，很有耶誕節慶氛圍。

Harry Winston Winston Cluster系列今年新推出鑲嵌藍寶石耳環款式，很有耶誕節慶氛圍。

Harry Winston Winston Cluster系列今年新推出鑲嵌藍寶石項鍊款式，很有耶誕節慶氛圍。

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