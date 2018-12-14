耶誕新絲圍：Longchamp

2018-12-14

記者方惠宗／台北報導

藝術騎士

Longchamp 2018年冬季系列以「現代女騎士」為設計靈感，彰顯獨立自主、富有開拓精神，與女騎士關係密切的「奔騰駿馬」圖案成為設計重點，這亦是Longchamp自1948年創始以來的品牌標誌。以「GALOP」絲巾來說，以皮革馬具形塑出這個搶眼的圖標，混搭著引人注目的色塊，以普普藝術的風格「一路狂奔」。「CAVALCADE」則以馬術圖案呈現眩目動感的幻覺的特效。「BRIDES」絲巾則以馬具器材形塑出其獨樹一幟的圖案，以疆繩、馬鐙以及釦環呈現出透視效果，視線宛如被吸入網中。

圖片提供／Longchamp

Longchamp GALOP方形絲巾（70×70公分）酒紅色款，6,400元。

Longchamp LE PLIAGE CAVALCADE方形絲巾（50×50公分）磚紅色款，3,200元。

Longchamp BRIDES方形絲巾（70×70公分）黑色款，6,400元。

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