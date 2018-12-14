耶誕新絲圍：Louis Vuitton

2018-12-14

記者方惠宗／台北報導

旅行新絲圍

Louis Vuitton（簡稱LV）今年的聖誕櫥窗以傳統聖誕樹為靈感，引人走入一場奇幻迷人的大遊行。豐富的聖誕裝飾物點綴著約書亞樹、日本盆景、仙人掌和棕櫚樹，這些令人眼花撩亂的聖誕裝飾物也以俏皮的方式描繪出代表世界各個文化的節慶之物，像是皮納塔（Piñata）、招財貓、牛角麵包等，並將LV的經典之作融入其中。若想以聖誕禮品添暖，一款從阿爾卑斯山取材、專為男性設計的圍巾，將象徵旅行紀念的貼飾化為格紋編織羊毛圍巾的裝飾，把當地的自然美景變成奪目的圖案。專為女性設計的Vendôme方巾則領人來到富麗堂皇的宮殿，讓人聯想起凡爾賽宮，LV珠寶當中的鍊條、鎖釦、Essential V等元素均融入圖案，標誌性Monogram印花也以金屬元素與精美寶石重新演繹。

圖片提供／Louis Vuitton

今年的LV聖誕櫥窗以傳統聖誕樹為設計靈感，飾滿來自不同文化的節慶特徵。

今年的LV聖誕櫥窗以傳統聖誕樹為設計靈感，飾滿來自不同文化的節慶特徵。

今年的LV聖誕櫥窗以傳統聖誕樹為設計靈感，飾滿來自不同文化的節慶特徵。

LV Vendome純絲方巾（90×90公分），16,300元。

LV Alpes Helsinki喀什米爾羊毛圍巾，27,300元。

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