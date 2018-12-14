耶誕新絲圍：Charlotte Simone

2018-12-14

記者方惠宗／台北報導

彩色蓬蓬樂

英國設計師Charlotte Beecham是時尚「Girl Boss」的絕佳代表，她在2011年創立的Charlotte Simone靠著一系列配色如冰棒，擁有繽紛的拼接尾巴、充滿愉悅色彩的「Popsicle」軟毛圍巾，一夜之間躍上網路熱搜名號，不少Itgirl如美國名媛Olivia Palermo、美國超模姊妹Gigi Hadid 和Bella Hadid、Alexa Chung等都是愛用者。Charlotte Simone不斷為蓬鬆軟毛尋找所有可能的新鮮感，開發各種形狀與紋理，將軟毛、針織物以及編織布料相互組成運用，並採取合乎人道標準的原料，以亮眼的配色與獨特的形狀翻新這款毛茸茸的設計，風格貫穿休閒與正式，成為冬天裡的最佳配件。

圖片提供／onefifteen

Charlotte Simone多彩條紋軟毛圍巾襯托精緻休閒風格，14,980元。

Charlotte Simone以色彩創意帶來新鮮感。圖為粉紅拼色軟毛圍巾，10,080元。（by onefifteen）

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