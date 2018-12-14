耶誕新絲圍：Salvatore Ferragamo

2018-12-14

記者方惠宗／台北報導

異國風新絲想

Salvatore Ferragamo女裝創意總監Paul Andrew從Ferragamo珍藏館中發現了1990年代的優美印花，馬上迎來源源不斷的靈感；Andrew運用新穎的比例和拼接設計，重新詮釋這款來自上世紀、充滿異國風情的典雅圖案，設計出拼接絲巾、並且將拼接圖案巧妙化為鞋履和包款上的裝飾細節，精采演繹此次的「Patchwork of Characters」概念，重新讓人看見一個充滿新奇驚喜的美妙世界。Paul Andrew表示，「這一切之所以能夠實現，是因為我們有幸能探索品牌珍藏館，這些珍藏經由Ferragamo數代的專業技藝與熱情傳承下來，讓我們可以傳遞給下一代。」由Ferragamo先生的女兒Fiamma於1979年創造的羅緞Vara蝴蝶結也被重新演繹成Sumatra印花。

圖片提供／Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo將絲巾圖案化為配件與服裝之美。

Salvatore Ferragamo異色拼接絲巾，17,900元。

Salvatore Ferragamo VARINATOKST印花牛皮厚底楔形鞋，37,500元。

Salvatore Ferragamo VARA白色印花小牛皮肩背包，59,900元；彩色拼接絲巾，14,900元。

Salvatore Ferragamo VARA鞋履絲巾，14,900元。

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