北歐衣櫥登台 剪裁俐落精緻

2018-12-14

〔記者林欣若／台北報導〕不少人喜歡北歐傢飾簡潔實用、設計感十足，和諧寧靜的色調更能突顯品味，除了傢飾品牌，北歐的服裝品牌也不少，歐洲國際時裝集團BESTSELLER創立的男女服飾品牌ONLY和Jack & Jones，素有「北歐人衣櫥必備單品」美譽，在全球擁有超過7,000個據點後終於落腳台灣，首間概念店在台北復興微風廣場全新開幕。

女裝ONLY以貼近亞洲身形剪裁，突破以往歐美設計較難適合亞洲人的刻板印象，無須換算歐美尺碼的雙尺寸對照，可輕鬆找到適合自己身形的服裝，四大系列包括時尚優雅帶有精緻細節的ESSEHTIALS商務系列、色調柔美材質飄逸的LOVE浪漫系列、多達30種款式的DENIM丹寧系列及大膽前衛的TRUE運動風系列。

男裝Jack & Jones以純淨簡約、俐落線條的大膽創新設計，強調質感和態度，以商務、都會、丹寧、運動等多系列服飾，滿足各種場域穿搭需求，秋冬多色調濃淡差異，更突顯每系列特色，俐落搶眼的線條，塑造出純正的北歐時尚。

圖片提供：Jack & Jones、ONLY

ONLY羊毛雙面毛呢大衣，原價7,490元、歡慶75折5,618元。

Jack & Jones羊毛針織衫毛衣，原價2,990元、歡慶75折2,243元。

ONLY主打北歐設計、亞洲版型。

Jack & Jones主打態度質感男裝。

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