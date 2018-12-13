2018話題3C大集合 情人耶誕禮物就是它！

記者吳佩樺／台北報導
不到2個星期就是耶誕節，本篇精選今年12款話題3C，另一半的禮物從中挑選一款吧，不用再傷腦筋，保證不會送錯！
PlayStation Classic限量遊戲機 懷舊初代復刻
玩家一定要收藏！PlayStation Classic是以第一代為原型設計的迷你遊戲主機，外型側身較原本小45%，體積縮減80%。外型完全復刻初代，包括按鈕設置以及控制器、外包裝；內建20款經典遊戲。12月3日已在台上市，售價3,180元。
Dyson HP04三合ㄧ空氣清淨機 濾網升級
Dyson三合一涼暖空氣清淨機大改款，最新HP04比上代升級濾網，改為2層獨立濾網，加寬面積，使用多了60%的HEPA濾網，並加強3倍活性碳濾網，過濾效率更好。此外，機身加入LCD螢幕，清楚顯示當下空氣品質。售價26,900元。
Nikon Z6相機 平價全片幅無反
今年下半年全片幅無反光鏡相機市場很熱鬧，特點是機身比DSLR單眼輕巧很多。Nikon一連推出Z6、Z7二款機型，其中相對入門的Z6單機身僅要62,980元，配置2,450萬畫素、273個對焦點、ISO感光度100-51200、12fps連拍。
大同百年限定版電鍋 珍珠白hen美
大同公司邁向100年，順勢推出百年限量版大同電鍋，顏色選用霧面烤漆「珍珠白」，呼應當年第一顆的白色大同電鍋。百年限量版功能進化，例如更符合台灣烹調習慣的微火細燉；方便切換的旋鈕。售價7,990元。
Siroca SC-C1120K（SS）咖啡機 香醇療癒冬日
寒冷冬日，來杯香醇的熱咖啡最療癒，煩人心情立消！Siroca美式咖啡機在各大通路中十分熱銷，今年引進的新款SC-C1120K（SS），採用石臼式研磨，優點是減少研磨咖啡豆時產生的磨擦熱，完整保留咖啡香氣。原價9,990元。
Apple iPhone XR手機 6色超有節慶味
6色的Apple iPhone XR超有耶誕氣氛，其中（PRODUCT）RED紅色款，每筆銷售的部分收入會捐給The Global Fund基金，幫助非洲對抗愛滋病。自2006年以來，蘋果已捐款超過2億美元給The Global Fund基金會。售價26,900元起。
三星Note 9手機 白色限定版
迎接耶誕，三星特別追加白色限定版，本月上市，全白機背搭配銀色邊框，S Pen也採用白色搭配，僅有128GB機型，單機價格一樣是30,900元。三星Note 9於8月下旬在台開賣，連續3個月（8月至10月）拿下Android旗艦單機銷售王。
Panasonic NA9A吹風機 日代購夯品登台
Panasonic NA系列吹風機向來是赴日代購夯品，日本9月開賣的新代NA9A，台灣本月底也買得到了、將取代NA98。台灣售價5,490元，首先僅有桃紅色，跟日本價格差不多，且有保固。NA9A比NA98多了髮尾集中護理模式。
Apple Watch Series 4智慧錶 最大螢幕
Apple Watch Series 4堪稱蘋果最完整一代的穿戴裝置，外型比舊款更有質感，側身更薄，螢幕亦是歷代最大。此次比較特別的是，加入跌倒偵測功能，只要配戴者跌倒，Apple Watch Series 4會自動撥出求救電話。售價12,900元起。
DJI Mavic 2空拍機 相機大升級
若你的另一半是空拍機迷，送上DJI Mavic 2系列就對了！DJI Mavic 2系列包含配備哈蘇Hasselblad相機的Mavic 2 Pro，以及主打光學變焦功能的Mavic 2 Zoom，前者售價48,000元、後者40,000元，二款都比前代大幅進化相機功能。
Dyson Airwrap整髮器 手殘貴婦救星
Dyson 2年前打造Supersonic吹風機，將吹風機推上「貴婦檔次」，今年再度顛覆美髮市場，推出Airwrap多合一造型器，最齊全的全配組要價17,600元，最大特色是利用氣流原理，讓髮絲沿著氣流自動上捲，堪稱「手殘救星」。
華碩ZenBook Pro 14筆電 智能觸控板
華碩ZenBook系列主打超薄，ZenBook Pro 14的賣點再多了ScreenPad智能動態觸控板，把觸控板變成第二螢幕，不用靠大螢幕就能獨立操作，內建計算機、音樂播放器等功能，且能延伸大螢幕互動。售價47,900元起。亦有其它尺寸可選擇。
圖片提供／蘋果、三星、Siroca、Dyson、Panasonic、大同、華碩、Nikon、SIET、DJI
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Apple Watch Series 4智慧錶 最大螢幕
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DJI Mavic 2空拍機 相機大升級
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Nikon Z6相機 平價全片幅無反
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耶誕節要來了，話題3C是送禮的熱門選擇。（達志影像）
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