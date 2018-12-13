繽紛耶誕 甜蜜跨年 － 飯店主廚推薦16款幸福甜點

2018-12-13

記者凃盈如／台北報導

主題蛋糕 引誘愛戀少女心

侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon），由日籍甜點副主廚桑原涼介再度打造2018耶誕限定款，推出多款在法國象徵平安與希望的樹幹蛋糕，包含莓果栗香樹幹蛋糕、香草焦糖樹幹蛋糕，另外也推出莓果伯爵蛋糕，以成熟的伯爵茶奶油碰撞少女愛戀般草莓慕斯，讓佳節洋溢幸福感。

台北文華東方酒店「文華餅房」，也於耶誕期間推出豪華精緻的禮籃及繽紛甜點，由行政西點主廚Hin（任樂軒）操刀，包含薑餅雪屋、耶誕老公公、耶誕北極熊、香栗磅蛋糕、史多倫耶誕麵包，以及義大利耶誕麵包潘妮朵妮（Panettone）等，每一件都讓人感受到十足的耶誕氛圍；即日起至2018年12月25日期間供應。

台北美福大飯店Moment café & bakery，由點心房黃伯欽主廚設計出一系列紅白相間、充滿耶誕氣息的西點，售價250元起。小巧可愛的「雪人」造型蛋糕，由白巧克力慕司及杏仁糕組成，搭佐濃稠的青蘋果內餡；另以台灣冬令鮮草莓打造出的三款甜點：「草莓香緹蛋糕」、「水果優格聖誕蛋糕」以及「草莓雙層乳酪」，以鹿角、耶誕樹、北極熊等節慶元素的巧克力點綴，造型十分討喜。另有「經典樹幹蛋糕」、「蒙布朗磅蛋糕」，後者以法國栗子泥、牛奶巧克力與歐培拉蛋糕製作，蛋糕體使用法國頂級法芙娜巧克力包裹，奢華細膩。

超萌甜點 餐桌上的耶誕派對

台北君悅大飯店即日起至2019年1月6日止，由法籍主廚博豊安設計推出節慶限定下午茶「聖誕午後」。甜點盤部分，在盤上呈現迷你版耶誕樹、麋鹿、雪人等甜點，另推出洋溢耶誕氣息的「迷你史多倫」，搭配多款口感華麗的鹹點，如雞尾酒蝦、魚子醬佐酸奶法式酥餅、乳酪火腿蜂蜜鳳梨、迷你義大利燉飯球等，伴隨全新的無花果斯康與耶誕水果斯康、各類飲品，享受愉悅的午茶時光。

至於台北文華東方酒店「青隅」，推出高貴典雅的耶誕英式下午茶，由酒店行政西點主廚Hin（任樂軒）發揮創意巧思，將麋鹿、薑餅屋、耶誕花圈、鈴鐺及耶誕樹等元素，幻化為可愛精緻的耶誕小甜點，自即日起至12月25日限定供應 。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳，於12月24日晚間打造「繽紛耶誕禮讚」平安夜饗宴，1,980元＋10%，可享各式豐盛海陸美味，以全自助用餐形式端上耶誕餐桌，包含一系列應景的耶誕甜點。

聖尼古拉麵包 vs. 樹幹蛋糕

法式烘焙品牌PAUL也推出了法國道地的耶誕節限定商品，其中限量的「聖尼古拉小人麵包」，可愛外表不只收服大人小孩的心，傳說吃下去還能為新年開啟好運。

聖尼古拉小人麵包是法國耶誕新年的代表點心，在年末將它們吃下去，據說能揮別今年的不順、退散小人，開啟新一年的好運氣。至於常見的樹幹蛋糕，則是源自耶誕節拜訪親友時，法國人會帶塊堅硬的木頭當做伴手禮，祝福對方燒出好運，來年幸運一整年。現因生活習慣改變，改送樹形蛋糕，延續好運。

PAUL這次推出三款樹幹蛋糕─「莓果黑曜石」以巧克力戚風、巧克力甘那許呈現濃郁可可風味，內層加入綜合莓果，微酸平衡甜蜜滋味；「夢幻西西里」是由鬆軟的蜂蜜海綿蛋糕，捲入檸檬卡士達餡，外層裹上義大利蛋白霜，烘烤成樹幹紋路，迷人清新；「抹茶雪森林」則使用日本靜岡抹茶、白巧克力、鮮奶油做成濃郁的抹茶甘那許，如蔥鬱森林般的一朵朵擠在抹茶戚風蛋糕上，而蛋糕內層則裹入綿密的紅豆餡，讓抹茶控難以抗拒！

註：促銷活動以現場為準。

圖片提供／台北文華東方酒店、台北君悅酒店、台北美福大飯店、侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點、寒舍集團、PAUL

PAUL小人小鹿麵包，由法國直送布瑞歐麵糰製成柔軟的麵包，散發奶油與雞蛋香氣，點綴著巧克力。

PAUL樹幹蛋糕「莓果黑曜石」、「夢幻西西里」、「抹茶雪森林」。

台北美福大飯店─Moment café& bakery雪人，250元。

侯布雄法式甜點沙龍「香草焦糖樹幹蛋糕」，1,080元。

台北文華東方酒店─文華餅房「耶誕雪屋」。

台北美福大飯店─Moment café& bakery水果優格耶誕蛋糕（7吋），1,180元。

台北文華東方酒店─文華餅房「耶誕北極熊」。

台北喜來登The Deli「甜謐之森」白雪奇緣。

台北寒舍艾美酒店巧克光廊推出經典慕斯蛋糕「星願之夜」，單個1,200元，即日起至25日限定販售。

侯布雄法式甜點沙龍2018耶誕節蛋糕，即日起至12月19日致電預購耶誕蛋糕並完成付款者，即享有95折優惠，訂購2個以上，享9折優惠；數量有限，售完為止。

台北美福大飯店─Moment café& bakery，經典樹幹蛋糕780元、蒙布朗磅蛋糕420元。

台北美福大飯店Moment café& bakery，水果優格耶誕蛋糕，250元。

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳，「繽紛耶誕禮讚」推出一系列應景的耶誕甜點。

台北君悅酒店─寶艾西餐廳耶誕套餐甜點。

台北文華東方酒店「青隅」耶誕迷蹤下午茶，每位1,350元起。

台北君悅酒店─茶苑聖誕下午茶 ，下午茶每套（雙人份）1,680元+10%。

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