耶誕茶香套餐 快閃巧克力店

2018-12-13

〔記者凃盈如／台北報導〕慶祝冬日佳節的歲末，國際知名茶食、巧克力品牌，紛紛推出力作吸客。新加坡奢華茶葉品牌 TWG Tea於12月17日至明年1月6日，於台北101店推出限定的「午夜耶誕喜悅套餐」，擅長以茶入饌的TWG Tea，推出佐以茶香的創意料理，並以甜美應景的巧克力法式木材蛋糕，讓消費者感受佳節的唯美與歡樂。

TWG Tea耶誕套餐以英式早餐茶香法式洋蔥湯為序曲，主餐有兩種選擇：肉質上乘的小牛菲力，以嫩煎呈現出細嫩多汁的口感，並以入口即化的鴨肝鮮香為提味，以耶誕白茶入味酸甜芥末籽、覆盆莓果泥與龍鬚菜點綴，堆疊出味覺驚喜。

另一款主餐則是香煎干貝與阿根廷紅蝦佐皇后茉莉花綠茶高湯，清燙田園時蔬綴皇后茉莉花綠茶葉與蒜香糯米飯，粉紅色茶香高湯在上桌時淋上，高貴優雅，十分上鏡。

至於「巧克力控」絕對知道、去義大利必敗的Venchi巧克力，近日也登台快閃，於即日起至12月25日，現身台北SOGO復興館city’super開店。Venchi快閃店內提供眾多經典巧克力款式、知名造型禮盒，搭上耶誕時節，十分應景。義大利知名Venchi巧克力品牌成立於1878年，堅持不使用化學添加物，強調純天然、百分之百義大利製造的傳統。只要來店打卡並標註#VenchiTaiwan, #Venchi140上傳Facebook或Instagram即可兌換試吃Venchi巧克力，消費則有不同門檻的滿額禮。

TWG Tea歲末節慶限定套餐，含主餐、湯品、耶誕限定甜點、一壺茶飲，1,390 元+10%。

TWG Tea套餐限定耶誕茶香法式慕斯木材蛋糕。

義大利Venchi巧克力來台快閃，落腳台北SOGO復興館city’super，推出多款應景禮盒。

義大利Venchi巧克力熱賣的經典魚子醬手工巧克力、三層夾心巧克力等，都在快閃店買得到。

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