耶誕季花心思 送禮應景暖心

2018-12-12

〔記者凃盈如／台北報導〕CN Flower如往年於12月推出多款花禮，於耶誕季送上甜蜜祝福，提醒人們此際正值一年中最閃亮、美妙的時光。

針對耶誕節，今年CN Flower總監凌宗湧再度打造多款讓人傾心的花禮。今年品牌自情人節檔期開始，與頂級設計氣球品牌O!Balloon 合作，進入耶誕季，再推出2款聯名禮盒，分別以氣球與盆花或耶誕花圈為組合，藉由紅玫、尤佳利、暗紅康、棉花、小松果、山防風等花材，捎來節慶氣息。禮盒也設計可以置放其他禮物的空間，可量身打造專屬驚喜 。其他應景的花禮，包含全新聖誕松柏、聖誕紅商品，跳脫傳統的節日印象，展現時尚俐落的表情，也呼應凌宗湧所提：「花藝進入生活，才是花藝存在的意義。」藉由現代、帶有流行感的黑白條紋包裝和盆器，打造經典卻不失個性的耶誕氛圍；所有耶誕節慶花禮價格約落在2,500至6,800元。

有別於耶誕花禮直接引人注目，CN Flower也致力將大自然帶進空間。CN Flower今年與曾奪下紅點、德國IF等國際設計大獎的台灣燈具品牌ONF聯名，跨界推出「水陸植物培育燈」，堪稱是今年耶誕最有風格的禮物選項之一。

CN Flower絢爛燭光4,200元，尺寸約50×50×28cm。

CN Flower × ONF跨界聯名「水陸植物培育燈」，2,800元。

CN Flower冬日派對2,800元，尺寸約29×28×48cm。

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