亞諾錶登台 英倫皇室錶啟航

2018-12-12

﹝記者方惠宗／台北報導﹞擁有英倫皇家血統的瑞士製錶公司Arnold & Son（亞諾錶）昨（11）日宣布在台上市，這家也是在航海時代以航海天文鐘幫助大英帝國向外擴的傳奇製錶商，此時以開發生產精密機芯聞名的古老商號在台正式啟航。這些充滿對稱美學與機械特色的工藝傑作，令受邀為上市活動站台的藝人「Akemi」香月明美與吳翔震眼睛一亮，兩人直呼：「不只是腕錶，而是藝術！」

Akemi為Arnold & Son時間金字塔18k玫瑰金錶款發出讚嘆，此錶設計靈感出自品牌創辦人約翰‧亞諾（John Arnold）在兩個多世紀前所製造的一台校時器座鐘與當時的英國鏤空座鐘；機芯結構宛若懸浮於兩片藍寶石水晶之間，走時有如藝術品般的律動之美，讓人不禁對Arnold & Son的獨特圖案機芯雕飾歎為觀止。

吳翔震佩戴擁有「跳秒結構」複雜功能的DSTB錶盤跳秒腕錶，這是Arnold & Son家族的一個傳統工藝。當時，亞諾與兒子研發出可大量生產且定價合理的航海天文鐘。那些搭載卓越製錶技術且廣為採納使用的天文鐘，反映出亞諾對精準度的追求，並解決航海時釐定經度的問題。此錶特別將跳秒槓桿打造成錨狀，更顯其歷史魅力。

會上，品牌同時公布全球限量28只的36 號天文台陀飛輪腕錶。這是品牌以忠於原作的方式，致敬「36號天文台陀飛輪」誕生240週年；這是世上第一款獲得天文台精密時計稱號的計時工具。

創立於1764年的Arnold & Son可視為世上最古老的獨立製錶之一，更是少數幾家可以稱得上為「製造商」（Manufacture）的製錶企業。當時，品牌因一只贈送給英國國王喬治三世（George III，1738～1820）的問錶而名聲大開，「陀飛輪」的發明者、寶璣先生（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）更將所發明的第一只陀飛輪框架裝置在好友約翰‧亞諾製作的第11號機芯；此作目前典藏於大英博物館。至今為止，Arnold & Son以開發和生產自己的精密機芯著名，不但為每一款腕錶設計一款機芯，每年更至少推出兩款新的機芯。

Arnold & Son以忠於原作的方式致敬36號天文台陀飛輪誕生240週年；這是世上第一款獲得天文台精密時計稱號的計時工具。1,323,400 元。全球限量28只。

Akemi（左）與吳翔震受邀為Arnold & Son上市活動展示錶款。

Arnold & Son時間金字塔腕錶是一款極富對稱美學及機械特色的藝術演繹，具備小時、分、小秒針與雙動力儲存顯示。1,038,600元。

Arnold & Son DSTB錶盤跳秒腕錶。指針、齒輪、槓桿及三組跳秒橋板均坐落在錶盤之上，跳秒槓桿更打造成錨狀。1,009,800元。

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