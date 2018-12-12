飛利浦旗艦Xelsis咖啡機 類手沖咖啡─預潤悶蒸功能 宛若客製手工咖啡 搭配淺口袋方案 天天咖啡飄香

2018-12-12

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣人喝咖啡的品味愈來愈講究，帶動莊園精品咖啡蓬勃發展，搶攻市場，飛利浦Saeco旗艦Xelsis系列全自動義式咖啡機不只具備可調式預潤悶蒸功能，淺口袋銷售方案並搭配多種精品咖啡豆，包含深受行家喜愛的藝伎精品咖啡豆，強調現磨、新鮮配送。

飛利浦Xelsis系列以「客製化」為賣點，主打全自動義式咖啡機也能媲美達人手沖咖啡。內建3段可調式預潤悶蒸功能，喜歡咖啡果酸味重一點、清爽口感，建議使用低段悶蒸1秒；偏好低果酸味，追求滑順、豐厚口感，則以高段悶蒸5秒；中段悶蒸3秒達中間值。

此外，設計咖啡創作面板，點開選單一目了然最多15款飲品選項，同時能一次設定份量、濃淡、奶泡等沖煮參數，加上專屬風味記憶，讓整體操作更簡易。

台灣飛利浦行銷副理曾偉勝表示：「不同預潤悶蒸時間就好像讓咖啡粉以不同韻律呼吸，釋放不同滋味，突破傳統咖啡機的沖煮限制。」亦是咖啡愛好者的知名導演蔡明亮也讚賞該功能，認為創作以及咖啡都是表達個人理念的方式。

因應新機推出，飛利浦全面升級淺口袋方案，Xelsis系列二機型SM7685、SM7581，售價分別94,900元、89,900元，免費贈送精品咖啡豆，例如以百貨為主的SM7685，贈送價值4萬多元的湛盧精品咖啡豆兌換券。

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