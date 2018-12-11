芳療舒壓 迷你能量石按摩保養

2018-12-11

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞歲末將近，各式年終聚會接踵而來，在年假來臨之前，生活與工作總是特別忙碌，特別是秋冬時刻，肌膚很容易出現細紋、暗沉、膚色不均，保養絕對不能因忙碌而馬虎帶過。在這個節慶時刻，DARPHIN貼心推出多款節慶禮盒，價格媲美週年慶特惠組，其中的「迷你精露限量禮盒」一次收納了甘菊、茉莉、甜橘、百妍4款迷你精露，面對不同的肌膚狀況都能對症下藥；另一組「全效舒緩限量禮盒」一次入手品牌經典全效舒緩精華液、甘菊芳香精露，以及秋冬適用的活水保濕護手霜，舒緩肌膚一次到位。

此外，以芳療SPA起家的DARPHIN這次獨家推出迷你能量玉石，可搭配芳香精露使用，即日起至12／31日消費滿12,800元就可獲得。

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