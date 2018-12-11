全球唯一Dior耶誕樹 點亮101

2018-12-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕今年全球唯一一棵Dior耶誕樹就在台北101購物中心！Dior以2019早春法式印花圖騰為靈感，打造位於松智入口的耶誕樹與民眾同慶耶誕，樹高7.5公尺，共裝飾約1,000顆燈泡、1,000顆耶誕球，源自早春法式印花圖騰的大型長頸鹿與老虎模型置於底座，還有120隻源自圖騰的動物模型隱藏於耶誕樹上，讓參觀時更有樂趣。

Dior 2019早春法式印花圖騰靈感源自創始人Christian Dior先生對18世紀Toile de Jouy法式印花棉布的喜愛，他與室內設計師Victor Grandpierre一起構思，將此款象徵法國傳統工藝的棉布裝飾於蒙田大道精品店內的牆面。

創意總監Maria Grazia Chiuri為此款棉布增添鹿、猴、蛇、老虎或獅子等動物圖騰重新演繹，應用於服裝，以及Lady Dior、Saddle、Book等經典包款、鞋履與絲巾等配件上，打造具有野性美的早春風情。

Dior酒紅色法式印花刺繡帆布Book托特包，94,000元。

Dior 2019早春主打法式印花圖騰。

今年台北101購物中心松智入口耶誕樹由Dior提供，靈感源自2019早春法式印花圖騰。

Dior Sweet-D白底法式印花棉布露跟鞋 ，34,000元。

Dior白色小牛皮藍色法式印花老虎刺繡Saddle中型馬鞍包 ，150,000元。

Dior彩繪法式印花絲巾，16,000元。

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