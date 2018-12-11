萬寶龍二代智能錶 腕如私人教練

2018-12-11

〔記者林欣若／台北報導〕萬寶龍（Montblanc）推出全新第二代智能腕錶Summit 2，旅行和運動功能全面升級、個人化錶盤也有更多選擇，錶殼從46毫米減至42毫米，鈦金屬錶殼重量不到50公克，讓智能腕錶輕鬆融入日常生活。

女星孟耿如搶先佩戴Summit 2，她說自己並不熱中3C產品，也不喜歡功能過於複雜的腕錶，不過Summit 2非常容易操作，她特別喜歡腕錶內建的運動模式，可以完整獲得訓練資訊。男友黃子佼也不是3C控，孟耿如笑說：「他老了！」很多社群網站和3C產品，都是由她負責教導黃子佼使用，倒是兩人品味一致，除了手錶可以交換戴，孟耿如還常常穿男友的外套和褲子。

Summit 2搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組，全新Timeshifter應用程式可依據佩戴者的睡眠模式、生理時鐘與飛行計畫，提供個性化的建議，以減少時差所帶來的影響，另外內建75個國家的旅行資訊，詳細記錄包括幣別、匯率、文化、人口數等基本旅遊資訊。另一個全新功能是Workout Coach應用程式，利用Firstbeat分析引擎的科學技術，使佩戴者能夠依據最大攝氧量，追蹤自身的體適能等級，並指定一個體適能目標，依照預期的適當努力與恢復期，轉換為個人化的訓練計劃，Summit 2等同於個人健身教練。

萬寶龍Summit 2智能腕錶（鈦金屬錶殼搭配黑色橡膠錶帶），36,300元。

孟耿如佩戴萬寶龍第二代智能腕錶Summit 2，最欣賞它的帥氣外型和運動功能。

萬寶龍Summit 2智能腕錶（精鋼錶殼搭配藍色尼龍錶帶），33,000元。

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