中華電信網路課輔 大小學伴相見歡 ─與輔大合作 網路一對一輔導偏鄉學童 透過營隊活動 讓教學更有人的溫度

2018-12-11

〔記者凃盈如／台北報導〕中華電信與中華電信基金會、輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作的伴你好讀《社區網路課輔》服務，日前完成大 、小學伴「相見歡」三天兩夜活動，讓來自偏鄉的近百位師生與輔仁大學的大學伴碰面，讓網路互動晉級為面對面的交流，有利提升線上學習的動力與效果。中華電信暨基金會與輔仁大學合作辦理的伴你好讀《社區網路課輔》服務，由輔大學生擔任大學伴，運用電腦、視訊系統、耳機及手寫板，每週兩次，於網路進行線上一對一、量身訂製的數位學習，為偏鄉的學童（小學伴）進行課業輔導及生活陪伴，逾十年來，網路課輔服務讓逾六千位的大、小學伴，體會「 有成長、有溫度」的人生。

為了鼓勵小學伴認真學習，伴你好讀《社區網路課輔》服務每年都會邀請偏鄉學童來台北城鄉共學，多年來已服務近500人次偏鄉學童，中華電信表示，從小學童的反饋，發現往往有很強的激勵效果。今年相見歡活動以「生態環保」為主題，實踐中華電信倡議「5I SDGs」中的「I環保」目標，安排自然災害、海洋汙染、垃圾汙染、空氣汙染、水土流失等前導課程，最後再以廢油肥皂、紙袋錢包、環保盆栽、草頭娃娃、環保袋等手做DIY課程，讓小學伴了解如何親身致力落實環保。

此次參與的學習單位，包括臺南市台灣黃絲帶愛網關懷協會、高雄市圓富社區、屏東縣楓林教會、花蓮縣玉里天主堂、臺東縣泰源書屋、臺東縣莿桐書屋、臺東縣復基部落和臺東縣鹿野堂區等。中華電信表示，由於網路課輔服務，是希望大、小學伴同時都能有所學習、成長，因此相見歡活動由大學生，透過分組（課程組、美工組、生活組）設計百人、三天兩夜活動，彼此學習團隊合作、流暢溝通、包容差異 ；藉此讓小學伴能夠體驗及感受不同經驗，有別於校內學科課程的多元性課程，增進多方知識；同時由於活動邀請台灣各偏鄉地區的學童一起互動，也能彼此文化交流。

大 、小學伴「相見歡」三天兩夜活動，藉由各種面對面的互動、DIY，讓彼此跳脫網路上的互動，可落實社會關懷，也刺激學習。

中華電信與中華電信基金會、輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作的伴你好讀《社區網路課輔》服務，舉辦大 、小學伴「相見歡」活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/